У селі Гроза шукають двох дітей, припускають, що вони серед невпізнаних тіл
Останні дані слідчих щодо наслідків ракетного удару по селу Гроза на Харківщині повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко.
“Зникли безвісти – четверо, з них двоє дітей (можуть бути серед невпізнаних)”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Його дані про кількість загиблих розходяться із даними ХОВА. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, загинули 52 особи – одна з них померла в лікарні. Синєгубов також повідомив, що на місці ворожого ракетного удару просіюватимуть попіл – у пошуках фрагментів тіл загиблих.
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“Робота СУ ГУНП – додатковий огляд місця події; відбір ДНК у родичів загиблих та зниклих безвісти; огляд тіл загиблих; робота щодо встановлення осіб, які можливо причетні до теракту. Додаткову інформацію будемо повідомляти!” — написав Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останні дані слідчих щодо наслідків ракетного удару по селу Гроза на Харківщині повідомив начальник поліції регіону Володимир Тимошко".