39 погибших в селе Гроза после ракетного удара РФ уже идентифицировали
Личность большинства погибших после удара по селу Гроза удалось установить.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
«Следователи, криминалисты, эксперты работают без перерывов и отдыха, чтобы люди могли быстрее узнать своих родных», — отметил Сергей Болвинов.
Личности других жертв пока не установлены.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 21:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Личность большинства погибших после удара по селу Гроза удалось установить.".