39 погибших в селе Гроза после ракетного удара РФ уже идентифицировали

Личность большинства погибших после удара по селу Гроза удалось установить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«Следователи, криминалисты, эксперты работают без перерывов и отдыха, чтобы люди могли быстрее узнать своих родных», — отметил Сергей Болвинов.

Личности других жертв пока не установлены.