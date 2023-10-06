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39 погибших в селе Гроза после ракетного удара РФ уже идентифицировали

Происшествия 21:17   06.10.2023
Оксана Якушко
39 погибших в селе Гроза после ракетного удара РФ уже идентифицировали

Личность большинства погибших после удара по селу Гроза удалось установить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«Следователи, криминалисты, эксперты работают без перерывов и отдыха, чтобы люди могли быстрее узнать своих родных», — отметил Сергей Болвинов.

Личности других жертв пока не установлены.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 21:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Личность большинства погибших после удара по селу Гроза удалось установить.".