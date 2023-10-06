Половина села погибла. Как в Грозе готовятся к массовым похоронам односельчан

Правоохранители и спасатели закончили работу на месте ракетного удара по кафе-магазину в селе Гроза. За их работой наблюдал корреспондент МГ «Объектив».

Люди не могут прийти в себя после жестокого убийства рф их односельчан.

Это убийцы – кацапы. Орки. Этих орков и кацапов нужно уничтожать, а не наш украинский народ.

Через сутки после трагедии в селе Гроза люди все еще не могут прийти в себя. Родные Любви Плетинки все остались живы.

«На работе все были. На работе. Дед на поле, дочь в больнице. Зять, внук. Все»

Дом Любви в двухстах метрах от кафе, где произошла трагедия.

Любовь Плетенка, жительница села Гроза

«Оно ведь как вырвало. Ну я не помню, как на земле оказалась. Оно меня привалило».

Правоохранители и спасатели закончили работу на месте ракетного удара по кафе-магазину в селе Гроза.

Весь день 6 октября спасатели продолжали поисковые работы. Из-под завалов они доставали останки тел погибших.

Вечером заместитель начальника Главного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов сообщил, что правоохранители и спасатели закончили работу на месте ракетного удара.

«Половина села. Мои двоюродная сестра, брат, зять. Все».

Для идентификации погибших предназначены ДНК-экспертизы.

Сергей Стариков, начальник Шевченковской поселковой военной администрации

«Сегодня в наш отдел полиции приезжают эксперты для того, чтобы у родственников взять ДНК».

Иван Иванович из Малиновки последний раз разговаривал с дочерью по телефону за два часа до ракетного удара. После этого телефон не отвечал. Семидесяти четырехлетнего мужчину привезли в деревню Гроза, чтобы он сдал ДНК.

Иван Иванович, отец погибшей Любви

«За два часа до прилета она гладила гардины, не думала идти на поминки. А то, видишь ли, позвали или уговорили».

Одиннадцать фрагментов тел отправили на экспертизу 5 октября. Изъятые 6 октября останки тел также будут исследованы с использованием ДНК-лабораторий. Четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. Стали ли они также жертвами вражеского Искандера, сможем сказать после ДНК-анализов, сообщил Сергей Болвинов.

На кладбище готовят места для массового захоронения погибших.

Это кладбище за селом, где 5 октября перезахоронили односельчанина, военного, погибшего на войне. Сейчас здесь расчищают места для массовых захоронений тех, кто пришел 5 октября на поминки.

Сергей Стариков, начальник Шевченковской поселковой военной администрации

«Коммунальные службы готовят место для погребения на кладбище, потому что похоронить 50 человек – это очень много».

Это был самый массовый удар по количеству погибших в Харьковской области, говорят местные власти.

Некоторые участки предназначены для целых семей.

Сергей Стариков, начальник Шевченковской поселковой военной администрации

«Работают следственные группы, криминалисты по опознанию людей, потому что отдельные из них в таком состоянии, что их просто так не узнаешь».

Будут хоронить людей на двух кладбищах, поскольку есть погибшие и из соседнего поселка Шевченковского.

В селе могли быть наводчики, которые помогли россиянам нанести удар по кафе.

Следователи предполагают, что точное попадание в помещение с большим количеством людей, поминавших украинского военного, не может быть случайным. С большой вероятностью среди местных жителей был наводчик, передавший информацию оккупантам.

Владимир Тимошко, глава областного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области

«Мы проводим все следственные действия, направленные на то, чтобы установить лицо, которое навело ракету на это помещение».

Сергей Стариков, начальник Шевченковской поселковой военной администрации

«Я знаю, что среди тех, кто здесь живет, есть еще те, кому любим «русский мир».

Местные тоже живо обсуждают эту тему.

Елена, ассистент учительницы в лицее

«Это не может быть таким стечением обстоятельств. Это просто страшно подумать. Я не знаю, ну почему оно не прилетело на полчаса раньше, когда они еще не зашли в кафе».

Теракт в селе Гроза унес одновременно больше всего жизней в Украине с начала войны.

Напомним, 5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли ракетный удар Искандером по кафе в селе Гроза Купянский район. В это время там начались поминки по случаю перезахоронения украинского военного, уроженца этого села. В настоящее время известно о 6 раненых и 51 погибшем.

Павел Велицкий МГО

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