Ракетный удар по Грозе: количество погибших может возрасти – глава Купянщины

Эксперты продолжают идентификацию тел погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза в Харьковской области.

«Мы понимаем, что до четырех человек — это остатки, которые нуждаются в экспертизе, поэтому цифра людей, погибших в результате этой террористической атаки, она увеличится. Но это, скорее всего, будет понятно с понедельника», — сказал в эфире нацмрафона глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

Он также рассказал, что двое раненых находятся в состоянии средней тяжести, еще четыре человека – в тяжелом. По данным на вечер 6 октября, врачам удалось стабилизировать их.

«Зарегистрировано в этом населенном пункте было 334 человека. Фактически проживали около 300 человек. Шестая часть погибли. И сейчас мы разбираемся по поводу того, что могут быть люди, все же село расположено не так далеко от большего населенного пункта Шевченково, и, возможно, были люди из Шевченковско. Есть у нас четыре заявления относительно без вести пропавших», — добавил Канашевич.