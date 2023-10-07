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Ракетный удар по Грозе: количество погибших может возрасти – глава Купянщины

Общество 09:36   07.10.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Грозе: количество погибших может возрасти – глава Купянщины

Эксперты продолжают идентификацию тел погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза в Харьковской области.

«Мы понимаем, что до четырех человек — это остатки, которые нуждаются в экспертизе, поэтому цифра людей, погибших в результате этой террористической атаки, она увеличится. Но это, скорее всего, будет понятно с понедельника», — сказал в эфире нацмрафона глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

Он также рассказал, что двое раненых находятся в состоянии средней тяжести, еще четыре человека – в тяжелом. По данным на вечер 6 октября, врачам удалось стабилизировать их.

«Зарегистрировано в этом населенном пункте было 334 человека. Фактически проживали около 300 человек. Шестая часть погибли. И сейчас мы разбираемся по поводу того, что могут быть люди, все же село расположено не так далеко от большего населенного пункта Шевченково, и, возможно, были люди из Шевченковско. Есть у нас четыре заявления относительно без вести пропавших», — добавил Канашевич.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 09:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперты продолжают идентификацию тел погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза в Харьковской области.".