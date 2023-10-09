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Удар по Грозе: количество погибших может возрасти до 54 человек — прокуратура

Общество 11:19   09.10.2023
Виктория Яковенко
Удар по Грозе: количество погибших может возрасти до 54 человек — прокуратура Фото: Павел Велицкий

На утро 9 октября специалисты по внешним признакам и с помощью экспресс ДНК-тестов идентифицировали 49 тел погибших в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его данным, сейчас зафиксировано по меньшей мере 51 погибший.

«Также есть обращение от родственников по 5 людям, которые, вероятно, находились в кафе, но сейчас их нет среди идентифицированных. Эти люди сейчас считаются без вести пропавшими. Детей среди них нет. Идет процесс отбирания и сопоставления ДНК-материалов. Исходя из заявлений родственников, число погибших может возрасти до 54 человек. Из-за мощности взрыва части тел очень изуродованы и обгоревшие», — отметили в прокуратуре.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Утром, 6 октября, начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в результате удара погибли 52 человека.

Читайте также: Ракетный удар по Грозе: количество погибших может возрасти – глава Купянщины

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 11:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На утро 9 октября специалисты по внешним признакам и с помощью экспресс ДНК-тестов идентифицировали 49 тел погибших в результате ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине.".