Військового у Грозі поминали цивільні: переважно жінки та літні люди – Чубенко
У будівлі кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, по якій ударили ракетою росіяни, місцеві жителі поминали загиблого військового, підтвердив в етері національного телемарафону речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.
“Там були присутні його родичі, близькі особи. Усі ці люди були цивільними. Це можна побачити з фото і відео, які опубліковані. Це здебільшого жінки. Люди літнього віку. Навіть була одна дитина. Тобто не йдеться про влучання у військовий об’єкт. Це звичайні місцеві мешканці, які ховали та поминали свого родича”, – розповів речник облпрокуратури.
“Це найбільша кількість в моменті жертв від одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення саме в нашому регіоні”, – наголосив Чубенко.
За його даними, по селу вдарили попередньо ракетою “Іскандер”.
“Розбір завалів ще триває. Працюють прокурори, слідчі. Зараз найважливішим речовим доказом на місці влучання є саме залишки цієї ракети. Їх буде долучено як речовий доказ для фіксації воєнних злочинів та подальшого засудження на трибуналі військово-політичного керівництва і командирів військових частин російської армії, які віддавали ці злочинні накази”, – додав Чубенко.
Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп’янського району. РФ вдарила по населеному пункту, коли в кафе проходив поминальний обід — близько 60 осіб, зокрема діти, поминали похованого мешканця села. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. За останньою інформацією Клименка, загинула 51 людина – один із поранених помер у лікарні. Серед загиблих – дитина 6 років. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед поранених шість жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Три дні, з 6 по 8 жовтня, на Харківщині будуть оголошені днями жалоби.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 19:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будівлі кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району, по якій ударили ракетою росіяни, місцеві жителі поминали загиблого військового, підтвердив в етері національного телемарафону речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.".