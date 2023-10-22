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Удар по «Новой почте» под Харьковом: вторую ракету до сих пор ищут

Происшествия 21:39   22.10.2023
Оксана Горун
Удар по «Новой почте» под Харьковом: вторую ракету до сих пор ищут Фото: скриншот

Все свежие подробности о последствиях ракетного удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом в эфире нацмарафона вечером 22 октября сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Еще со вчерашних суток большинство травмированных и погибших было установлено. Но сегодня еще один травмированный человек добавился, то есть всего у нас шесть погибших и 17 травмированных в результате вражеского удара», — сообщил Чубенко.

Он отметил, что половина раненых — в состоянии средней тяжести, половина — в тяжелом.

«В основном это люди, которые находились в эпицентре взрыва. Это чудо, что погибших не больше, поскольку все эти люди находились в одном этом здании – в ангаре, не имеющем никаких почти стен и перегородок. Но погибшие лица были непосредственно в месте попадания ракеты. К тому же несколько тел были сильно обожжены, и необходимо было проводить ДНК-эспертизы для сопоставления личности и юридического признания именно этого лица погибшим. Поскольку зрительно уже узнать их не было возможности», — пояснил спикер прокуратуры.

Чубенко также уточнил, что, хотя харьковчане слышали вечером 21 октября два взрыва, по «Новой почте» ударила только одна ракета.

«Удар был ракетой С-300 с территории Белгородской области. Харьковчане слышали два взрыва. Но одна из ракет попала в здание предприятия, а другую ищут – скорее всего, она попала где-то неподалеку, в поле, поскольку взрывов было слышно два», — сказал представитель прокуратуры.

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Уголовное производство открыли по статье «нарушение законов и обычаев войны». Чубенко подчеркнул: все понимают, кто совершил это преступление, — это РФ и ее армия.

«Сейчас основная задача правоохранителей нашего региона – это документирование военных преступлений. Поскольку ответственность россии, российского военно-политического руководства – она неизбежна. Все понимают, что сейчас нет возможности ни для задержания российских военных, ни для привлечения их к уголовной ответственности. Но трибунал неизбежен – и мы работаем над тем, чтобы правосудие и справедливость смогли наказать лиц, совершающих эти преступления», — подытожил Дмитрий Чубенко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все свежие подробности о последствиях ракетного удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом в эфире нацмарафона вечером 22 октября сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко".