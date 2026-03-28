Дві людини загинули через пожежу під Харковом – ДСНС

Події 08:59   28.03.2026
Оксана Горун
Про смертельну пожежу, що сталася вночі в Пісочині, повідомила ДСНС.

“28 березня о 01:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селищі Пісочин Харківського району”, – поінформували рятувальники.

Коли вогнеборці прибули на місце, горів уже майже весь будинок. Площу пожежі оцінили у 50 кв. м.

“Під час гасіння пожежі в осередку загоряння рятувальники виявили тіла двох загиблих: 54-річного чоловіка та 70-річної жінки”, – повідомили у ДСНС.

смертельна пожежа у Пісочині 28 березня

Ліквідували вогонь о 04:41. Попередньо вважають, що причиною пожежі стала необережність із вогнем.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову, північ області без електричок – підсумки 27 березня

Загалом за добу рятувальники гасили пожежі на Харківщині 13 разів, зазначили у ДСНС. Одна з пожеж виникла через обстріл – у Балаклії.

смертельна пожежа у Пісочині 28 березня 2

