Дві людини загинули через пожежу під Харковом – ДСНС
Про смертельну пожежу, що сталася вночі в Пісочині, повідомила ДСНС.
“28 березня о 01:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селищі Пісочин Харківського району”, – поінформували рятувальники.
Коли вогнеборці прибули на місце, горів уже майже весь будинок. Площу пожежі оцінили у 50 кв. м.
“Під час гасіння пожежі в осередку загоряння рятувальники виявили тіла двох загиблих: 54-річного чоловіка та 70-річної жінки”, – повідомили у ДСНС.
Ліквідували вогонь о 04:41. Попередньо вважають, що причиною пожежі стала необережність із вогнем.
Читайте також: Ракетний удар по Харкову, північ області без електричок – підсумки 27 березня
Загалом за добу рятувальники гасили пожежі на Харківщині 13 разів, зазначили у ДСНС. Одна з пожеж виникла через обстріл – у Балаклії.
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2026 в 08:59;