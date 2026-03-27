Ракетний удар по Харкову, північ області без електричок – підсумки 27 березня
Без залізничного сполучення поступово залишається північ Харківщини. Ракета та дрон вночі прилетіли по Харкову. Як відновлюють Північну Салтівку, показала міськрада. Двох собак врятували на пожежі в Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 березня.
Без залізничного сполучення поступово залишається північ Харківщини
На цьому тижні послідовно скоротили два популярні маршрути електричок: до Слатиного та Золочева. Поїзди, що йшли на Золочів з центрального вокзалу Харкова та Левади, тепер доїдуть лише до станції «Рогозянка». Про це повідомили на сторінці Золочівської селищної ради у фейсбуці. Місцеве видання «Зоря» опублікувало документ від Укрзалізниці зі змінами в розкладі. Як з’ясувалося, частина поїздів їде ще коротший шлях – до станції «Пересічна». Зокрема, популярна вечірня електричка, якою люди поверталися з роботи. В обговоренні під повідомленням «Зорі» місцеві просять повернути вечірній маршрут або пустити автобус. Проте проблема – не в рішенні Укрзалізниці, а в безпековій ситуації. Скорочення маршрутів у бік Золочева сталося після такого самого рішення відносно іншого напрямку. В сусідній Дергачівській громаді після удару російського дрона по електричці в Слатиному поїзди тепер доїжджають тільки до Дергачів. Керівництво обох громад намагається знайти перевізників, які б погодилися вивести на небезпечні маршрути автобуси. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив: маршрутка також може бути уражена дроном. Жителів він закликав евакуюватися.
Ракетного удару по Харкову завдала вночі армія РФ
Вибух пролунав після опівночі. Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» по багатоквартирному будинку в Київському районі. Слідом по тому ж району поцілив ворожий безпілотник. Внаслідок ударів пошкоджена 9-поверхівка на Північній Салтівці. У ДСНС уточнили: частково зруйновані внутрішні конструкції на квартири на верхньому поверсі. У шістьох людей – гостра реакція на стрес.
Як відновлюють Північну Салтівку, показала міськрада
Неподалік від місця нічного «прильоту» триває відбудова. Харківська міськрада опублікувла фото дев’ятиповерхівки на вулиці Леся Сердюка, яку наразі відновлюють. У будинку були зруйновані опорні конструкції, покрівля, фасад тощо. Зовнішні та внутрішні стіни вже відбудували, також облаштували нове огородження балконів, відремонтували покрівлю та провели утеплення. Зараз фарбують фасад і продовжують вставляти вікна. Будинок обіцяють відновити комплексно: із заміною дверей під’їздів, облаштуванням пандусів і благоустроєм території.
Двох собак врятували на пожежі в Харкові
Пресслужба ДСНС поінформувала: горів приватний будинок у Новобаварському районі. З вогню рятувальники винесли чотирилапих Біма та Боцмана. Вони були в критичному стані, отримавши отруєння чадним газом. Собак передали спеціалістам КП «Центр поводження з тваринами». Там відзначили: ветеринари терміново оглянули пацієнтів. Вони в сильному стресі та дуже занедбаному стані. У псів – кліщі та ковтуни в шерсті. У гіршому стані перебуває пес Бім, лікарі роблять усе, щоб стабілізувати його стан.
