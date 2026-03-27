Ракетний удар по Харкову, північ області без електричок – підсумки 27 березня

Без залізничного сполучення поступово залишається північ Харківщини. Ракета та дрон вночі прилетіли по Харкову. Як відновлюють Північну Салтівку, показала міськрада. Двох собак врятували на пожежі в Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 27 березня.

На цьому тижні послідовно скоротили два популярні маршрути електричок: до Слатиного та Золочева. Поїзди, що йшли на Золочів з центрального вокзалу Харкова та Левади, тепер доїдуть лише до станції «Рогозянка». Про це повідомили на сторінці Золочівської селищної ради у фейсбуці. Місцеве видання «Зоря» опублікувало документ від Укрзалізниці зі змінами в розкладі. Як з’ясувалося, частина поїздів їде ще коротший шлях – до станції «Пересічна». Зокрема, популярна вечірня електричка, якою люди поверталися з роботи. В обговоренні під повідомленням «Зорі» місцеві просять повернути вечірній маршрут або пустити автобус. Проте проблема – не в рішенні Укрзалізниці, а в безпековій ситуації. Скорочення маршрутів у бік Золочева сталося після такого самого рішення відносно іншого напрямку. В сусідній Дергачівській громаді після удару російського дрона по електричці в Слатиному поїзди тепер доїжджають тільки до Дергачів. Керівництво обох громад намагається знайти перевізників, які б погодилися вивести на небезпечні маршрути автобуси. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив: маршрутка також може бути уражена дроном. Жителів він закликав евакуюватися.

<br />

Вибух пролунав після опівночі. Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» по багатоквартирному будинку в Київському районі. Слідом по тому ж району поцілив ворожий безпілотник. Внаслідок ударів пошкоджена 9-поверхівка на Північній Салтівці. У ДСНС уточнили: частково зруйновані внутрішні конструкції на квартири на верхньому поверсі. У шістьох людей – гостра реакція на стрес.

Неподалік від місця нічного «прильоту» триває відбудова. Харківська міськрада опублікувла фото дев’ятиповерхівки на вулиці Леся Сердюка, яку наразі відновлюють. У будинку були зруйновані опорні конструкції, покрівля, фасад тощо. Зовнішні та внутрішні стіни вже відбудували, також облаштували нове огородження балконів, відремонтували покрівлю та провели утеплення. Зараз фарбують фасад і продовжують вставляти вікна. Будинок обіцяють відновити комплексно: із заміною дверей під’їздів, облаштуванням пандусів і благоустроєм території.

Пресслужба ДСНС поінформувала: горів приватний будинок у Новобаварському районі. З вогню рятувальники винесли чотирилапих Біма та Боцмана. Вони були в критичному стані, отримавши отруєння чадним газом. Собак передали спеціалістам КП «Центр поводження з тваринами». Там відзначили: ветеринари терміново оглянули пацієнтів. Вони в сильному стресі та дуже занедбаному стані. У псів – кліщі та ковтуни в шерсті. У гіршому стані перебуває пес Бім, лікарі роблять усе, щоб стабілізувати його стан.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

