Копи вийшли на небезпечні дороги Харківщини: де саме (фото)
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що посилили патрулювання на найбільш аварійних ділянках доріг Чугуївщини.
«Правоохоронці несуть службу на найбільш аварійно небезпечних ділянках та у місцях концентрації ДТП, зокрема тих, де були зафіксовані аварії із загиблими та травмованими», – зазначили правоохоронці.
За даними поліції, найбільша кількість ДТП із потерпілими зафіксована на таких відрізках доріг: М-03 (Київ – Харків – Довжанський) 530 км + 450 м – 531 км + 350 м та 533 км + 300 м – 534 км + 010 м; Н-26 (Чугуїв – Мілове, через м.Старобільськ) 9 км + 460 м – 10 км + 100 м; Т-21-11 (Чугуїв – Печеніги -Великий Бурлук) – 6 км + 300 м – 6 км + 400 м; 14 км + 450 м -15 км + 300 м.
«Основними причинами дорожньо-транспортних пригод із постраждалими залишаються порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції, порушення правил проїзду перехресть та перевищення швидкості руху», – підкреслили копи.
У поліції кажуть: надали органам місцевого самоврядування рекомендації щодо встановлення додаткових дорожніх знаків та впровадження заходів для підвищення безпеки дорожнього руху.
Правоохоронці закликають водіїв бути уважними за кермом, особливо на визначених ділянках, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також виконувати вимоги ПДР.
Читайте також: Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 16:12;