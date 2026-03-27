Live

Копы вышли на опасные дороги Харьковщины: где именно (фото)

Общество 16:12   27.03.2026
Виктория Яковенко
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что усилили патрулирование на наиболее аварийных участках дорог Чугуевщины.

«Правоохранители несут службу на наиболее аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, в том числе тех, где были зафиксированы аварии с погибшими и травмированными», — отметили правоохранители.

По данным полиции, наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано на таких отрезках дорог: М-03 (Киев — Харьков — Довжанский) 530 км + 450 м — 531 км + 350 м и 533 км + 300 м — 534 км + 010 м; Н-26 (Чугуев — Меловое, через г. Старобельск) 9 км + 460 м — 10 км + 100 м; Т-21-11 (Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук) — 6 км + 300 м — 6 км + 400 м; 14 км + 450 м — 15 км + 300 м.

«Основными причинами ДТП с пострадавшими остаются нарушения правил маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции, нарушения правил проезда перекрестков и превышение скорости движения», — подчеркнули копы.

В полиции говорят: предоставили органам местного самоуправления рекомендации по установлению дополнительных дорожных знаков и внедрению мер по повышению безопасности дорожного движения.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными за рулем, особенно на определенных участках, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также выполнять требования ПДД.

копы патрулируют на опасных дорогах Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
копы патрулируют на опасных дорогах Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Копы вышли на опасные дороги Харьковщины: где именно (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 16:12;

