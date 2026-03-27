Копы вышли на опасные дороги Харьковщины: где именно (фото)
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что усилили патрулирование на наиболее аварийных участках дорог Чугуевщины.
«Правоохранители несут службу на наиболее аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП, в том числе тех, где были зафиксированы аварии с погибшими и травмированными», — отметили правоохранители.
По данным полиции, наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано на таких отрезках дорог: М-03 (Киев — Харьков — Довжанский) 530 км + 450 м — 531 км + 350 м и 533 км + 300 м — 534 км + 010 м; Н-26 (Чугуев — Меловое, через г. Старобельск) 9 км + 460 м — 10 км + 100 м; Т-21-11 (Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук) — 6 км + 300 м — 6 км + 400 м; 14 км + 450 м — 15 км + 300 м.
«Основными причинами ДТП с пострадавшими остаются нарушения правил маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции, нарушения правил проезда перекрестков и превышение скорости движения», — подчеркнули копы.
В полиции говорят: предоставили органам местного самоуправления рекомендации по установлению дополнительных дорожных знаков и внедрению мер по повышению безопасности дорожного движения.
Правоохранители призывают водителей быть внимательными за рулем, особенно на определенных участках, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также выполнять требования ПДД.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 16:12;