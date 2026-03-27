Ракетный удар по Харькову, север области без электричек — итоги 27 марта
Без железнодорожного сообщения постепенно остается север Харьковщины. Ракета и дрон ночью прилетели по Харькову. Как восстанавливают Северную Салтовку, показал горсовет. Двух собак спасли на пожаре в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 марта.
Без железнодорожного сообщения постепенно остается север Харьковщины
На этой неделе последовательно сократили два популярных маршрута электричек: до Слатино и Золочева. Поезда, которые шли на Золочев с центрального вокзала Харькова и Левады, теперь доедут только до станции «Рогозянка». Об этом сообщили на странице Золочевского поссовета в Facebook. Местное издание «Заря» опубликовало документ от «Укрзалізниці» с изменениями в расписании. Как выяснилось, часть поездов идет еще более коротким путем — до станции «Пересечная». В частности, популярная вечерняя электричка, на которой люди возвращались с работы. В обсуждении под сообщением «Зари» местные просят вернуть вечерний маршрут или пустить автобус. Однако проблема — не в решении «Укрзалізниці», а в ситуации с безопасностью. Сокращение маршрутов в сторону Золочева произошло после такого же решения относительно другого направления. В соседней Дергачевской громаде после удара российского дрона по электричке в Слатино поезда теперь доезжают только до Дергачей. Руководство обеих громад пытается найти перевозчиков, которые согласились бы вывести на опасные маршруты автобусы. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил: маршрутка также может быть поражена дроном. Жителей он призвал эвакуироваться.
Ракетный удар по Харькову нанесла ночью армия РФ
Взрыв прогремел после полуночи. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» по многоквартирному дому в Киевском районе. Вслед по тому же району попал вражеский беспилотник. В результате ударов повреждена 9-этажка на Северной Салтовке. В ГСЧС уточнили: частично разрушены внутренние конструкции квартир на верхнем этаже. У шести человек — острая реакция на стресс.
Как восстанавливают Северную Салтовку, показал горсовет
Неподалеку от места ночного «прилета» продолжается восстановление. Харьковский горсовет опубликовал фото девятиэтажки на улице Леся Сердюка, которую сейчас восстанавливают. В доме были разрушены несущие конструкции, кровля, фасад и т.д. Наружные и внутренние стены уже отстроили, также обустроили новое ограждение балконов, отремонтировали кровлю и провели утепление. Сейчас красят фасад и продолжают вставлять окна. Дом обещают восстановить комплексно: с заменой дверей подъездов, обустройством пандусов и благоустройством территории.
Двух собак спасли на пожаре в Харькове
Пресс-служба ГСЧС сообщила: горел частный дом в Новобаварском районе. Из огня спасатели вынесли четвероногих Бима и Боцмана. Они были в критическом состоянии, получив отравление угарным газом. Собак передали специалистам КП «Центр обращения с животными». Там отметили: ветеринары срочно осмотрели пациентов. Они в сильном стрессе и очень запущенном состоянии. У псов — клещи и колтуны в шерсти. В худшем состоянии пес Бим — врачи делают все, чтобы его стабилизировать.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 23:00;