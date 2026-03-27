Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)

Общество 14:18   27.03.2026
Виктория Яковенко
На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление дома, который подвергся разрушениям в результате вражеских обстрелов.

В Харьковском горсовете напомнили, что девятиэтажку повредили существенно: разрушены опорные конструкции, балконные перекрытия, кровля и фасад, выбиты остекления оконных проемов и повреждены оконные рамы.

«Специалисты уже отстроили наружные и внутренние стены. В большинстве квартир обустроены новые ограждения балконов. Также выполнено утепление техэтажа и капитально отремонтировано более 1,8 тыс. кв. м кровли», — отметили в мэрии.

Сейчас в доме продолжаются работы по утеплению и покраске фасада общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также восстановление инженерных сетей. Продолжается замена поврежденного остекления.

В планах – ремонт входных групп с заменой дверей, установка пандусов и благоустройство придомовой территории, добавили в горсовете.

Читайте также: Терехов рассказал, с какой целью поехал во Львов (фото)

Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
27.03.2026, 13:18
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
27.03.2026, 07:35
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)
27.03.2026, 09:13
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
27.03.2026, 13:15
Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)
Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)
27.03.2026, 14:18

Новости по теме:

24.03.2026
Лишь одно предприятие Харьковщины получило грант до 16 млн на восстановление
19.03.2026
Как сейчас выглядит дом, где погибла юная художница Ника Кожушко
24.02.2026
Сколько домов восстановили в Харькове с начала полномасштабной войны (видео)
13.02.2026
На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)
09.02.2026
Как восстанавливают многоэтажку на Академика Павлова в Харькове (фото)


