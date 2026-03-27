Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)

На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление дома, который подвергся разрушениям в результате вражеских обстрелов.

В Харьковском горсовете напомнили, что девятиэтажку повредили существенно: разрушены опорные конструкции, балконные перекрытия, кровля и фасад, выбиты остекления оконных проемов и повреждены оконные рамы.

«Специалисты уже отстроили наружные и внутренние стены. В большинстве квартир обустроены новые ограждения балконов. Также выполнено утепление техэтажа и капитально отремонтировано более 1,8 тыс. кв. м кровли», — отметили в мэрии.

Сейчас в доме продолжаются работы по утеплению и покраске фасада общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также восстановление инженерных сетей. Продолжается замена поврежденного остекления.

В планах – ремонт входных групп с заменой дверей, установка пандусов и благоустройство придомовой территории, добавили в горсовете.