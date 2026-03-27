Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)
На улице Леся Сердюка в Харькове продолжается восстановление дома, который подвергся разрушениям в результате вражеских обстрелов.
В Харьковском горсовете напомнили, что девятиэтажку повредили существенно: разрушены опорные конструкции, балконные перекрытия, кровля и фасад, выбиты остекления оконных проемов и повреждены оконные рамы.
«Специалисты уже отстроили наружные и внутренние стены. В большинстве квартир обустроены новые ограждения балконов. Также выполнено утепление техэтажа и капитально отремонтировано более 1,8 тыс. кв. м кровли», — отметили в мэрии.
Сейчас в доме продолжаются работы по утеплению и покраске фасада общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также восстановление инженерных сетей. Продолжается замена поврежденного остекления.
В планах – ремонт входных групп с заменой дверей, установка пандусов и благоустройство придомовой территории, добавили в горсовете.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, міськрада, многоэтажка, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Восстановление дома на улице Леся Сердюка: что уже сделали (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 14:18;