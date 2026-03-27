Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)

Суспільство 14:18   27.03.2026
На вулиці Леся Сердюка у Харкові триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

У Харківській міськраді нагадали, що дев’ятиповерхівку пошкодили суттєво: були зруйновані опорні конструкції, балконні перекриття, покрівля та фасад, вибиті скління віконних отворів і пошкоджені віконні рами.

“Фахівці вже відбудували зовнішні та внутрішні стіни. У більшості квартир облаштовано нові огородження балконів. Також виконано утеплення техповерху та капітально відремонтовано понад 1,8 тис. кв. м покрівлі”, – зазначили у мерії.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення та фарбування фасаду загальною площею понад 7 тис. кв. м, а також відновлення інженерних мереж. Продовжується заміна пошкодженого скління.

У планах – ремонт вхідних груп з заміною дверей, встановлення пандусів і благоустрій прибудинкової території, додали у міськраді.

восстановление дома на Леся Сердюка
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

27.03.2026, 14:18
27.03.2026, 12:30
27.03.2026, 13:15
27.03.2026, 11:58
27.03.2026, 09:13
27.03.2026, 12:09

  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 14:18;

