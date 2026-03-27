Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)

На вулиці Леся Сердюка у Харкові триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

У Харківській міськраді нагадали, що дев’ятиповерхівку пошкодили суттєво: були зруйновані опорні конструкції, балконні перекриття, покрівля та фасад, вибиті скління віконних отворів і пошкоджені віконні рами.

“Фахівці вже відбудували зовнішні та внутрішні стіни. У більшості квартир облаштовано нові огородження балконів. Також виконано утеплення техповерху та капітально відремонтовано понад 1,8 тис. кв. м покрівлі”, – зазначили у мерії.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення та фарбування фасаду загальною площею понад 7 тис. кв. м, а також відновлення інженерних мереж. Продовжується заміна пошкодженого скління.

У планах – ремонт вхідних груп з заміною дверей, встановлення пандусів і благоустрій прибудинкової території, додали у міськраді.