Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
На вулиці Леся Сердюка у Харкові триває відновлення будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.
У Харківській міськраді нагадали, що дев’ятиповерхівку пошкодили суттєво: були зруйновані опорні конструкції, балконні перекриття, покрівля та фасад, вибиті скління віконних отворів і пошкоджені віконні рами.
“Фахівці вже відбудували зовнішні та внутрішні стіни. У більшості квартир облаштовано нові огородження балконів. Також виконано утеплення техповерху та капітально відремонтовано понад 1,8 тис. кв. м покрівлі”, – зазначили у мерії.
Зараз у будинку тривають роботи з утеплення та фарбування фасаду загальною площею понад 7 тис. кв. м, а також відновлення інженерних мереж. Продовжується заміна пошкодженого скління.
У планах – ремонт вхідних груп з заміною дверей, встановлення пандусів і благоустрій прибудинкової території, додали у міськраді.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: багатоповерхівка, відновлення, міськрада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 14:18;