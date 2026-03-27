Синєгубов відповів, коли на Харківщині реально завершиться опалювальний сезон
Температурний режим уже дозволяє подекуди на Харківщині завершувати опалювальний сезон, що дасть змогу заощадити газ, заявив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Будемо дивитися по температурному режиму, перш за все. Я думаю, що температурний режим вже подекуди дозволяє нам, враховуючи те, що ми перебуваємо в досить важких умовах, завершувати опалювальний сезон. Тим самим в тому числі економити газ, який нам вкрай необхідний для вже наступного опалювального сезону“, — пояснив Синєгубов.
Відповідаючи на питання, чи батареї охолонуть раніше 15 квітня, глава ХОВА пояснив, що терміни залежатимуть від технічних можливостей підприємств.
“Бо це певний технологічний процес. Ну і далі громади мають прийняти свої відповідні рішення на підставі цього розпорядження“, – сказав Синєгубов.
Тобто остаточне рішення про дату відключення тепла в кожному населеному пункті традиційно прийматиме місцева влада.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, розпорядження, яке дозволяє відключати тепло, начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав 26 березня. Документ рекомендує вимикати опалення, коли середня добова температура протягом трьох діб перевищуватиме +8. Першою рішення охолоджувати батареї затвердила Ізюмська громада – там сезон завершили у той же день. Мерія Харкова про відключення тепла поки що не інформувала.
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 19:37;