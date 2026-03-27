Яка буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 28 березня
У суботу, 28 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
У Харкові термометри вночі показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 11 до 16.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже дав попередній прогноз на квітень. Фахівці вважають, що погода буде у межах норми. Середня температура повітря у квітні становитиме 9,6 градуса тепла. Опадів також буде “в міру” – 37 мм, що є нормою цього періоду.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Яка буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 28 березня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 18:57;