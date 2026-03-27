Яка буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 28 березня

У суботу, 28 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 11 до 16.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже дав попередній прогноз на квітень. Фахівці вважають, що погода буде у межах норми. Середня температура повітря у квітні становитиме 9,6 градуса тепла. Опадів також буде “в міру” – 37 мм, що є нормою цього періоду.