Яка буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 28 березня

Погода 18:57   27.03.2026
Елена Нагорная
У суботу, 28 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 11 до 16.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже дав попередній прогноз на квітень. Фахівці вважають, що погода буде у межах норми. Середня температура повітря у квітні становитиме 9,6 градуса тепла. Опадів також буде “в міру” – 37 мм, що є нормою цього періоду.

Якщо вам цікава новина: «Яка буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 28 березня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 18:57;

