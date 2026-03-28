За добу в області без постраждалих, було шість ударів – Синєгубов

Події 08:48   28.03.2026
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 березня повідомив про наслідки російських обстрілів регіону.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих“, – написав він.

За інформацією Синєгубова, по Харківщині летіли КАБи, “герані”, “молнии” та FPV-дрони. Є руйнування:

  • У Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки, чотири складські приміщення, адмінбудівля, дві господарські споруди, енергомережі (с. Лютівка), шість приватних будинків, електромережі (сел. Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда (м. Балаклія).

У ГУ ДСНС України у Харківській області уточнили інформацію про “приліт” у Балаклії.

“У м. Балаклія ударний ворожий дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху була пошкоджена газова мережа, в якій виникла пожежа на площі 2 м кв. Пошкоджень також зазнали приватний будинок та господарча споруда. На щастя, без постраждалих”, – зазначили рятувальники.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 березня повідомив про наслідки російських обстрілів регіону".