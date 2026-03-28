За добу в області без постраждалих, було шість ударів – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 березня повідомив про наслідки російських обстрілів регіону.
“Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих“, – написав він.
За інформацією Синєгубова, по Харківщині летіли КАБи, “герані”, “молнии” та FPV-дрони. Є руйнування:
- У Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки, чотири складські приміщення, адмінбудівля, дві господарські споруди, енергомережі (с. Лютівка), шість приватних будинків, електромережі (сел. Золочів);
- в Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда (м. Балаклія).
У ГУ ДСНС України у Харківській області уточнили інформацію про “приліт” у Балаклії.
“У м. Балаклія ударний ворожий дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху була пошкоджена газова мережа, в якій виникла пожежа на площі 2 м кв. Пошкоджень також зазнали приватний будинок та господарча споруда. На щастя, без постраждалих”, – зазначили рятувальники.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, Олег Синегубов, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2026 в 08:48;