За добу в області без постраждалих, було шість ударів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 березня повідомив про наслідки російських обстрілів регіону.

“Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих“, – написав він.

За інформацією Синєгубова, по Харківщині летіли КАБи, “герані”, “молнии” та FPV-дрони. Є руйнування:

У Богодухівському районі пошкоджені два приватні будинки, чотири складські приміщення, адмінбудівля, дві господарські споруди, енергомережі (с. Лютівка), шість приватних будинків, електромережі (сел. Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда (м. Балаклія).

У ГУ ДСНС України у Харківській області уточнили інформацію про “приліт” у Балаклії.

“У м. Балаклія ударний ворожий дрон влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху була пошкоджена газова мережа, в якій виникла пожежа на площі 2 м кв. Пошкоджень також зазнали приватний будинок та господарча споруда. На щастя, без постраждалих”, – зазначили рятувальники.