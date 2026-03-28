За сутки в области без пострадавших, было шесть ударов — Синегубов

Происшествия 08:48   28.03.2026
Оксана Горун
За сутки в области без пострадавших, было шесть ударов — Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 марта сообщил о последствиях российских обстрелов региона.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов нет пострадавших», — написал он.

По информации Синегубова, по Харьковщине летели КАБы, «Герани», «Молнии» и FPV-дроны. Есть разрушения:

  • В Богодуховском районе повреждены два частных дома, четыре складских помещения, админздание, два хозяйственных сооружения, энергосети (с. Лютовка), шесть частных домов, электросети (пос. Золочев);
  • в Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение (г. Балаклея).

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили информацию о «прилете» в Балаклее.

«В г. Балаклея ударный вражеский дрон попал на территорию частного домовладения. В результате взрыва была повреждена газовая сеть, в которой возник пожар на площади 2 м кв. Повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка. К счастью, без пострадавших», — отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 марта сообщил о последствиях российских обстрелов региона".