За сутки в области без пострадавших, было шесть ударов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 марта сообщил о последствиях российских обстрелов региона.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов нет пострадавших», — написал он.

По информации Синегубова, по Харьковщине летели КАБы, «Герани», «Молнии» и FPV-дроны. Есть разрушения:

В Богодуховском районе повреждены два частных дома, четыре складских помещения, админздание, два хозяйственных сооружения, энергосети (с. Лютовка), шесть частных домов, электросети (пос. Золочев);

в Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение (г. Балаклея).

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили информацию о «прилете» в Балаклее.

«В г. Балаклея ударный вражеский дрон попал на территорию частного домовладения. В результате взрыва была повреждена газовая сеть, в которой возник пожар на площади 2 м кв. Повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка. К счастью, без пострадавших», — отметили спасатели.