За сутки в области без пострадавших, было шесть ударов — Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 28 марта сообщил о последствиях российских обстрелов региона.
«За прошедшие сутки вражеские удары получили шесть населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов нет пострадавших», — написал он.
По информации Синегубова, по Харьковщине летели КАБы, «Герани», «Молнии» и FPV-дроны. Есть разрушения:
- В Богодуховском районе повреждены два частных дома, четыре складских помещения, админздание, два хозяйственных сооружения, энергосети (с. Лютовка), шесть частных домов, электросети (пос. Золочев);
- в Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение (г. Балаклея).
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили информацию о «прилете» в Балаклее.
«В г. Балаклея ударный вражеский дрон попал на территорию частного домовладения. В результате взрыва была повреждена газовая сеть, в которой возник пожар на площади 2 м кв. Повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка. К счастью, без пострадавших», — отметили спасатели.
Читайте также: Их огромное количество, а тактику постоянно меняют — Синегубов об атаках БпЛА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, Олег Синегубов, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За сутки в области без пострадавших, было шесть ударов — Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 08:48;