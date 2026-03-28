Два человека погибли из-за пожара под Харьковом — ГСЧС

Происшествия 08:59   28.03.2026
Оксана Горун
Два человека погибли из-за пожара под Харьковом — ГСЧС

О смертельном пожаре, который произошел ночью в Песочине, сообщила ГСЧС.

«28 марта в 01:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Песочин Харьковского района», — проинформировали спасатели.

Когда пожарные прибыли на место, горел уже практически весь дом. Площадь пожара оценили в 50 кв. м.

«Во время тушения пожара в очаге возгорания спасатели обнаружили тела двух погибших: 54-летнего мужчины и 70-летней женщины»,  — сообщили в ГСЧС.

Ликвидировали огонь в 04:41. Предварительно считают, что причиной пожара стала неосторожность с огнем.

Читайте также: Ракетный удар по Харькову, север области без электричек — итоги 27 марта

В целом за сутки спасатели тушили пожары в Харьковской области 13 раз, отметили в ГСЧС. Один из пожаров возник из-за обстрела — в Балаклее.

Автор: Оксана Горун
Синегубов ответил, когда на Харьковщине реально завершат отопительный сезон
Синегубов ответил, когда на Харьковщине реально завершат отопительный сезон
27.03.2026, 19:37
Новости Харькова — главное за 28 марта: смертельный пожар и 13 атак на фронте
Новости Харькова — главное за 28 марта: смертельный пожар и 13 атак на фронте
28.03.2026, 09:07
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
27.03.2026, 13:15
До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты
До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты
26.03.2026, 22:00
Работа общественного транспорта изменится в Харькове в выходные
Работа общественного транспорта изменится в Харькове в выходные
27.03.2026, 17:14
РЭБ на «скорых» Харьковщины: есть сложности, сколько автомобилей оборудуют
РЭБ на «скорых» Харьковщины: есть сложности, сколько автомобилей оборудуют
28.03.2026, 10:20

Новости по теме:

28.03.2026
Два человека погибли из-за пожара под Харьковом — ГСЧС
28.03.2026
За сутки в области без пострадавших, было шесть ударов — Синегубов
28.03.2026
Новости Харькова — главное за 28 марта: смертельный пожар и 13 атак на фронте
27.03.2026
Ракетный удар по Харькову, север области без электричек — итоги 27 марта
27.03.2026
Их огромное количество, а тактику постоянно меняют — Синегубов об атаках БпЛА


  • • Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 08:59;

