Два человека погибли из-за пожара под Харьковом — ГСЧС

О смертельном пожаре, который произошел ночью в Песочине, сообщила ГСЧС.

«28 марта в 01:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Песочин Харьковского района», — проинформировали спасатели.

Когда пожарные прибыли на место, горел уже практически весь дом. Площадь пожара оценили в 50 кв. м.

«Во время тушения пожара в очаге возгорания спасатели обнаружили тела двух погибших: 54-летнего мужчины и 70-летней женщины», — сообщили в ГСЧС.

Ликвидировали огонь в 04:41. Предварительно считают, что причиной пожара стала неосторожность с огнем.

В целом за сутки спасатели тушили пожары в Харьковской области 13 раз, отметили в ГСЧС. Один из пожаров возник из-за обстрела — в Балаклее.