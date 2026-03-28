Два человека погибли из-за пожара под Харьковом — ГСЧС
О смертельном пожаре, который произошел ночью в Песочине, сообщила ГСЧС.
«28 марта в 01:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Песочин Харьковского района», — проинформировали спасатели.
Когда пожарные прибыли на место, горел уже практически весь дом. Площадь пожара оценили в 50 кв. м.
«Во время тушения пожара в очаге возгорания спасатели обнаружили тела двух погибших: 54-летнего мужчины и 70-летней женщины», — сообщили в ГСЧС.
Ликвидировали огонь в 04:41. Предварительно считают, что причиной пожара стала неосторожность с огнем.
В целом за сутки спасатели тушили пожары в Харьковской области 13 раз, отметили в ГСЧС. Один из пожаров возник из-за обстрела — в Балаклее.
- • Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 08:59;