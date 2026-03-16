Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині

Минулого тижня росіяни атакували 72 населені пункти на Харківщині, зокрема обласний центр, повідомили у ХОВА.

«Внаслідок обстрілів постраждала 51 людина, серед них 6 дітей – дівчатка 6 і 9 років, двоє 16-річних дівчат, хлопці 9 і 12 років. На жаль, 6 людей загинули», – доповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета «Іскандер-М»;

▪️4 РСЗВ;

▪️18 КАБ;

▪️84 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️17 БпЛА типу «Молнія»;

▪️34 fpv-дрони;

▪️153 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, зазначив Синєгубов. Там пошкоджені багатоквартирний будинок, 25 приватних будинків, сільськогосподарське підприємство, 2 складські приміщення, клуб, залізничну інфраструктуру, електромережі, 2 господарчі споруди, гараж, 20 автомобілів.

Також суттєві пошкодження є у Богодухівському районі: 27 приватних будинків, школа, будинок дитячої творчості, адміністративна будівля, цивільне підприємство, 5 господарчих споруд, гараж, сільгосптехніка, автомобіль комунальної служби, автомобільна цистерна, 3 автомобілі.

У Харкові за минулий тиждень росіяни пошкодили 5 багатоквартирних будинків, 7 приватних будинків, цивільне підприємство, нежитлове приміщення, господарчу споруду, гараж, електромережі, вантажний автомобіль, автокран, 19 автомобілів.

Рятувальники ДСНС гасили 44 пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів.