6 погибших и более 50 пострадавших – как прошла неделя в Харьковской области

На прошлой неделе россияне атаковали 72 населенных пункта на Харьковщине, в том числе областной центр, сообщили в ХОВА.

«В результате обстрелов пострадал 51 человек, среди них 6 детей – девочки 6 и 9 лет, две 16-летние девушки, мальчики 9 и 12 лет. К сожалению, 6 человек погибли», – доложил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне применили по Харьковщине разные виды вооружения:

▪️1 ракета «Искандер-М»;

▪️4 РСЗО;

▪️18 КАБ;

▪️84 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️17 БпЛА типа «Молния»;

▪️34 fpv-дроны;

▪️153 БпЛА (тип устанавливается).

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, отметил Синегубов. Там повреждены многоквартирный дом, 25 частных домов, сельскохозяйственное предприятие, 2 склада, клуб, железнодорожная инфраструктура, электросети, 2 хозяйственные сооружения, гараж, 20 автомобилей.

Также существенные повреждения есть в Богодуховском районе: 27 частных домов, школа, дом детского творчества, административное здание, гражданское предприятие, 5 хозяйственных построек, гараж, сельхозтехника, автомобиль коммунальной службы, автомобильная цистерна, 3 автомобиля.

В Харькове за прошлую неделю россияне повредили 5 многоквартирных домов, 7 частных домов, гражданское предприятие, нежилое помещение, хозяйственное сооружение, гараж, электросети, грузовой автомобиль, автокран, 19 автомобилей.

Спасатели ГСЧС тушили 44 пожара, возникших в результате российских обстрелов.