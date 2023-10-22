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«Новая почта» сообщила имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников

Происшествия 22:16   22.10.2023
Оксана Горун
«Новая почта» сообщила имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников Фото: facebook компании «Новая почта»

После завершения идентификации тел погибших компания «Новая почта» разместила пост с их именами и фото в facebook.

Российская ракета С-300 21 октября убила:

🕯 31-летнего Александра Темникова

🕯 30-летнего Дмитрия Герасичкина

🕯 21-летнего Артема Акопова

🕯 22-летнего Александра Бижанова

🕯 28-летнего Владислава Панкова

🕯 23-летнего Алексея Ермола

«Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким», — отметили в «Новой почте».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 22:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После завершения идентификации тел погибших компания «Новая почта» разместила пост с их именами и фото в facebook".