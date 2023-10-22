«Новая почта» сообщила имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников

После завершения идентификации тел погибших компания «Новая почта» разместила пост с их именами и фото в facebook.

Российская ракета С-300 21 октября убила:

🕯 31-летнего Александра Темникова

🕯 30-летнего Дмитрия Герасичкина

🕯 21-летнего Артема Акопова

🕯 22-летнего Александра Бижанова

🕯 28-летнего Владислава Панкова

🕯 23-летнего Алексея Ермола

«Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким», — отметили в «Новой почте».