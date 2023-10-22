«Новая почта» сообщила имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников
Фото: facebook компании «Новая почта»
После завершения идентификации тел погибших компания «Новая почта» разместила пост с их именами и фото в facebook.
Российская ракета С-300 21 октября убила:
🕯 31-летнего Александра Темникова
🕯 30-летнего Дмитрия Герасичкина
🕯 21-летнего Артема Акопова
🕯 22-летнего Александра Бижанова
🕯 28-летнего Владислава Панкова
🕯 23-летнего Алексея Ермола
«Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким», — отметили в «Новой почте».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, погибшие, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 22:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После завершения идентификации тел погибших компания «Новая почта» разместила пост с их именами и фото в facebook".