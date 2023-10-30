Атака по терміналу. Стало відомо ім’я померлого працівника «Нової пошти»
Співробітника «Нової пошти», який помер сьогодні від ран у лікарні Харкова, звали Максим Єфременко.
Про це повідомила пресслужба компанії “Нова пошта”.
«На превеликий жаль, сьогодні ми втратили ще одного нашого колегу через ракетний удар по Харківському терміналу 21.10.2023. Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним. Сьогодні зранку Максим помер. Йому було лише 25 років. Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним та близьким», – розповіли в компанії.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітника «Нової пошти», який помер сьогодні від ран у лікарні Харкова, звали Максим Єфременко.".