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В Харькове предлагают назвать улицу именем умершего редактора журнала «Футбол»

Общество 10:10   13.11.2023
Оксана Горун
В Харькове предлагают назвать улицу именем умершего редактора журнала «Футбол» Фото: facebook Андрея Шахова

На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает назвать в Харькове улицу именем земляка — Артема Франкова, бывшего главредом еженедельника «Футбол».

«31 октября скончался выдающийся журналист Артем Вадимович Франков. Его вклад в украинскую журналистику бесценен, в футбольном круге нет ни одного человека, который бы его не знал. Он был патриотом Харькова, города, где он родился. В связи с этим предлагаю назвать одну из улиц его родного города именем Артема Вадимовича Франкова», — предложил автор петиции Вячеслав Гудима.

Напомним, Артем Франков умер 31 октября в 22:40 — от инсульта. Он находился в реанимации в Киеве. Бессменный главред журнала «Футбол» был родом из Харькова. Он — выпускник ХГУ (Харьковского национального университета им. Каразина) и военной академии им. Говорова. Начинал журналистскую карьеру в газете «Теленеделя» — заместителем главного редактора. А затем переехал в Киев, где возглавил еженедельник «Футбол».

Чтобы петицию рассмотрел Харьковский горсовет, она должна набрать 5000 голосов харьковчан за 90 дней.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета опубликована петиция, автор которой предлагает назвать в Харькове улицу именем земляка — Артема Франкова, бывшего главредом еженедельника «Футбол»".