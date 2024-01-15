Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади

Суспільство 20:14   15.01.2024
Оксана Якушко
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади

За мужність та відвагу старшого солдата 92 ОШБр Костянтина Макаренка відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, повідомили у ХОВА. 

Костянтин Макаренко – житель Харківщини, в цивільному житті був машиністом електоровоза на залізниці, а у війську став навідником-оператором БТР-4Е третього штурмового батальйону 92 ОШБр.

За 8 місяців служби армієць постійно брав участь у боях. Зокрема на Бахмутському напрямку біля Кліщіївки, під шквальним вогнем ворожої артилерії, у складі екіпажу прикривав штурмові дії побратимів своєї роти, ефективно стримуючи противника, що дозволило піхоті зайняти більш вигідні позиції.

Свою нагороду чоловік присвятив сину, який мріє бути схожим на батька.

Читайте також: Сирський на Харківщині попросив у союзників штурмовики A-10 і вертольоти

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, “Золотий хрест” від Сирського
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, “Золотий хрест” від Сирського
15.01.2024, 22:51
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
15.01.2024, 21:11
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові
15.01.2024, 22:22
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
15.01.2024, 20:14
Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
15.01.2024, 19:10
На зведенні дитячого майданчика під Харковом вкрали 400 тисяч: справа в суді
На зведенні дитячого майданчика під Харковом вкрали 400 тисяч: справа в суді
15.01.2024, 16:28

Новини за темою:

10:34
Харківську роту “Ахіллес” розширюють до батальйону: шукають фахівців
15:58
Дрони для військових купив за бюджетні гроші Куп’янськ на Харківщині (фото)
19:48
65 FPV-дронів передали харківській 92-ій ОШБР ім. Сірка
10:30
Вакарчук на зустрічі з 92 ОШБр нагадав, як співали в метро Харкова (фото)
10:45
Сухопутні війська ЗСУ опублікували нагадування від харківської 92-ї бригади

Ви читали новину: «Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 20:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За мужність та відвагу старшого солдата 92 ОШБр Костянтина Макаренка відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, повідомили у ХОВА. ".