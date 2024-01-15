Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади
За мужність та відвагу старшого солдата 92 ОШБр Костянтина Макаренка відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, повідомили у ХОВА.
Костянтин Макаренко – житель Харківщини, в цивільному житті був машиністом електоровоза на залізниці, а у війську став навідником-оператором БТР-4Е третього штурмового батальйону 92 ОШБр.
За 8 місяців служби армієць постійно брав участь у боях. Зокрема на Бахмутському напрямку біля Кліщіївки, під шквальним вогнем ворожої артилерії, у складі екіпажу прикривав штурмові дії побратимів своєї роти, ефективно стримуючи противника, що дозволило піхоті зайняти більш вигідні позиції.
Свою нагороду чоловік присвятив сину, який мріє бути схожим на батька.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, Александр Сырский, золотой крест, ЗСУ, машинист, награда, солдат, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 20:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За мужність та відвагу старшого солдата 92 ОШБр Костянтина Макаренка відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, повідомили у ХОВА. ".