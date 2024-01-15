Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади

За мужність та відвагу старшого солдата 92 ОШБр Костянтина Макаренка відзначив почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, повідомили у ХОВА.

Костянтин Макаренко – житель Харківщини, в цивільному житті був машиністом електоровоза на залізниці, а у війську став навідником-оператором БТР-4Е третього штурмового батальйону 92 ОШБр.

За 8 місяців служби армієць постійно брав участь у боях. Зокрема на Бахмутському напрямку біля Кліщіївки, під шквальним вогнем ворожої артилерії, у складі екіпажу прикривав штурмові дії побратимів своєї роти, ефективно стримуючи противника, що дозволило піхоті зайняти більш вигідні позиції.

Свою нагороду чоловік присвятив сину, який мріє бути схожим на батька.