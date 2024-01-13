Сирський на Харківщині попросив у союзників штурмовики A-10 і вертольоти

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський закликав союзників почати постачати Україні більше авіації. Одним із варіантів можуть стати американські штурмовики A-10 Thunderbolt.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю агентству Reuters “у північно-східному районі Харківщини, що межує із західною Росією”.

A-10 Thunderbolt – дозвуковий штурмовик виробництва США, що знаходиться на озброєнні з 1970-х років. За словами Сирського, A-10 нададуть вирішальну підтримку наземним військам, які намагатимуться захопити ініціативу у боротьбі з добре оснащеним супротивником.

“Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо їх нам дадуть… Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і має широкий спектр застосування засобів ураження наземних цілей на допомогу піхоті… Він для ураження наземних цілей: танків, артилерії. Усього, що протистоїть піхоті”, – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk, також можуть відіграти важливу роль, додав Сирський.