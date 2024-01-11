«Не полишають спроб захопити Синьківку» – Сирський про ситуацію на Куп’янщині

Армія РФ продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомив командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу», – зазначив Сирський.

Він також повідомив, що на Лиманському напрямку ворог інтенсивно здійснює артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території РФ в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах.

«Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль. Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи «шторм» та здійснює формування штурмових рот», – додав Сирський.

За його словами, в районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. На Бахмутському напрямку противник проводить штурмові дії, намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки.