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«Не оставляют попытки захватить Синьковку» — Сырский о ситуации на Купянщине

Общество 17:05   11.01.2024
Виктория Яковенко
«Не оставляют попытки захватить Синьковку» — Сырский о ситуации на Купянщине Фото: Александр Сырский

Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, целью блокирования Купянска. Благодаря действиям наших защитников, враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия, прежде всего, за счет человеческого ресурса», — отметил Сырский.

Он также сообщил, что на Лиманском направлении враг интенсивно совершает артиллерийские обстрелы. Кроме того, перемещает с территории РФ в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях.

«Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения «шторм» и формирует штурмовые роты», — добавил Сырский.

По его словам, в районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец – Донбасс. На Бахмутском направлении противник проводит штурмовые действия, пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещеевки и Курдюмовки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.".