На Харьковщине появилась стоянка сожженной техники РФ – ВСУ
За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 141 военного РФ, еще несколько оккупантов взяли в плен.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Вблизи населенного пункта Синьковка в Харьковской области, где продолжаются бои, вчера наши защитники отбили 5 вражеских атак. Мы наблюдаем, что российские оккупанты наступают здесь одной и той же дорогой. С помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают не раз. Там уже складывается такая стоянка из сожженной рашистской техники. С точки зрения военной, зная, что тебя там уничтожат, пускать своих людей в эту атаку как-то для российского командования, пожалуй, так обычно делать, пусть эту тенденцию продолжают», — рассказал Фитьо.
Он также отметил, что военные РФ 475 раз из артиллерии обстреляли позиции ВСУ, нанесли четыре авиационных удара и применили 16 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 50 единиц техники РФ, среди них – четыре танка, четыре БМП и три БТР.
«Эта уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался, но количество атак выходит на тот уровень, который был раньше, до большого похолодания. Видим, что активно применяет технику для организации своих атак и каких-либо успехов на данном направлении российские оккупанты не достигли», — добавил Фитьо.
Читайте также: Генштаб сообщил об атаках на Харьковщине и авиаударе по Лозовой
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, оккупанты, окупанти, рф, синьковка, техника, Фитьо, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине появилась стоянка сожженной техники РФ – ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 141 военного РФ, еще несколько оккупантов взяли в плен.".