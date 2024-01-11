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На Харьковщине появилась стоянка сожженной техники РФ – ВСУ

Общество 12:49   11.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине появилась стоянка сожженной техники РФ – ВСУ Фото: скриншот

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 141 военного РФ, еще несколько оккупантов взяли в плен.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Вблизи населенного пункта Синьковка в Харьковской области, где продолжаются бои, вчера наши защитники отбили 5 вражеских атак. Мы наблюдаем, что российские оккупанты наступают здесь одной и той же дорогой. С помощью танков, БМП, пехоты. Их там уничтожают не раз. Там уже складывается такая стоянка из сожженной рашистской техники. С точки зрения военной, зная, что тебя там уничтожат, пускать своих людей в эту атаку как-то для российского командования, пожалуй, так обычно делать, пусть эту тенденцию продолжают», — рассказал Фитьо.

Он также отметил, что военные РФ 475 раз из артиллерии обстреляли позиции ВСУ, нанесли четыре авиационных удара и применили 16 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 50 единиц техники РФ, среди них – четыре танка, четыре БМП и три БТР.

«Эта уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался, но количество атак выходит на тот уровень, который был раньше, до большого похолодания. Видим, что активно применяет технику для организации своих атак и каких-либо успехов на данном направлении российские оккупанты не достигли», — добавил Фитьо.

Читайте также: Генштаб сообщил об атаках на Харьковщине и авиаударе по Лозовой

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники уничтожили 141 военного РФ, еще несколько оккупантов взяли в плен.".