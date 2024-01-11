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Генштаб сообщил об атаках на Харьковщине и авиаударе по Лозовой

Происшествия 07:40   11.01.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об атаках на Харьковщине и авиаударе по Лозовой Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток в Харьковской области отбили пять российских штурмов. Цель всех — Синьковка, проинформировал Генштаб ВСУ.

«Авиационные удары понесли: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

В целом в течение суток армия РФ нанесла по Украине четыре ракетных удара (в том числе — по Харькову, где частично разрушен отельный комплекс на ул. Шевченко). Также зафиксировали 48 авиаударов и 36 обстрелов из РСЗО. Под огнем вражеской артиллерии было более 120 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, двум склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области отбили пять российских штурмов. Цель всех — Синьковка, проинформировал Генштаб ВС".