Генштаб сообщил об атаках на Харьковщине и авиаударе по Лозовой
В течение суток в Харьковской области отбили пять российских штурмов. Цель всех — Синьковка, проинформировал Генштаб ВСУ.
«Авиационные удары понесли: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
В целом в течение суток армия РФ нанесла по Украине четыре ракетных удара (в том числе — по Харькову, где частично разрушен отельный комплекс на ул. Шевченко). Также зафиксировали 48 авиаударов и 36 обстрелов из РСЗО. Под огнем вражеской артиллерии было более 120 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области.
«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, двум склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области отбили пять российских штурмов. Цель всех — Синьковка, проинформировал Генштаб ВС".