Генштаб сообщил об атаках на Харьковщине и авиаударе по Лозовой

В течение суток в Харьковской области отбили пять российских штурмов. Цель всех — Синьковка, проинформировал Генштаб ВСУ.

«Авиационные удары понесли: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

В целом в течение суток армия РФ нанесла по Украине четыре ракетных удара (в том числе — по Харькову, где частично разрушен отельный комплекс на ул. Шевченко). Также зафиксировали 48 авиаударов и 36 обстрелов из РСЗО. Под огнем вражеской артиллерии было более 120 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, двум склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в ГШ.