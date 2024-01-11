Генштаб повідомив про атаки на Харківщині та авіаудар по Лозовій
Протягом доби на Харківщині відбили п’ять російських штурмів. Мета всіх – Синьківка, поінформував Генштаб ЗСУ.
“Авіаційних ударів зазнали: Вільча, Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Лозова Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.
Загалом протягом доби армія РФ завдала по Україні чотирьох ракетних ударів (у тому числі – по Харкову, де частково зруйновано готельний комплекс на вул. Шевченка). Також зафіксували 48 авіаударів та 36 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем ворожої артилерії було понад 120 населених пунктів України, у тому числі в Харківській області.
“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині відбили п’ять російських штурмів. Мета всіх – Синьківка, поінформував Генштаб ЗСУ".