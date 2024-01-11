Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Генштаб повідомив про атаки на Харківщині та авіаудар по Лозовій

Події 07:40   11.01.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про атаки на Харківщині та авіаудар по Лозовій

Протягом доби на Харківщині відбили п’ять російських штурмів. Мета всіх – Синьківка, поінформував Генштаб ЗСУ.

“Авіаційних ударів зазнали: Вільча, Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Лозова Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом протягом доби армія РФ завдала по Україні чотирьох ракетних ударів (у тому числі – по Харкову, де частково зруйновано готельний комплекс на вул. Шевченка). Також зафіксували 48 авіаударів та 36 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем ворожої артилерії було понад 120 населених пунктів України, у тому числі в Харківській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в ГШ.

Читайте також: Головні новини Харкова 11 січня: “приліт” по готелю, поранені, Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

12:24
“Вони глибоко помиляються” – Чалий про впевненість країн ЄС у своїй безпеці
12:17
“Шахеди” себе самі не складуть – Гончаренко про участь РФ у війні в Ємені
12:06
Росіяни били ракетами, щоб оголосити 2023 рік “переможним” – Буданов
10:07
Краще сяду – окупант, який охороняв кордон із Харківщиною, прозрів (відео)
09:07
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець

Ви читали новину: «Генштаб повідомив про атаки на Харківщині та авіаудар по Лозовій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині відбили п’ять російських штурмів. Мета всіх – Синьківка, поінформував Генштаб ЗСУ".