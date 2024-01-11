“Приліт” по готелю у Харкові: як рятували людей (відео ДСНС)
Рятувальники ДСНС витягли з руїн готелю у Харкові двох поранених. Ще 19 людей евакуювали, повідомила пресслужба ДСНС України.
“Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб. За попередньою інформацією, усього постраждало 11 людей – це персонал та гості готелю, з яких один іноземний журналіст”, – повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, два вибухи пролунали в Харкові близько 22:30 10 січня. Одна з ракет, випущених із комплексу С-300 із території РФ, вдарила по будівлі готельного комплексу на вулиці Шевченка. Друга – трохи не долетіла, і вдарила за кілька метрів від нього. На той момент у постраждалих будівлях перебувало понад 30 цивільних. У тому числі – вісім співробітників та 23 постояльці. Серед постраждалих – громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва представляли ЗМІ Туреччини. За даними ХОВА, постраждали 11 осіб: четверо чоловіків віком від 31 до 38 років та семеро жінок віком від 23 до 71 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС витягли з руїн готелю у Харкові двох поранених. Ще 19 людей евакуювали, повідомила пресслужба ДСНС України".