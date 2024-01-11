«Прилет» по отелю в Харькове: как спасали людей (видео ГСЧС)

Спасатели ГСЧС вытащили из руин отеля в Харькове двух раненых. Еще 19 человек эвакуировали, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

«Работниками ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены два раненых человека и эвакуированы 19 человек. По предварительной информации, всего пострадали 11 человек — это персонал и гости гостиницы, из которых один иностранный журналист», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове около 22:30 10 января. Одна из ракет, выпущенных из комплекса С-300 с территории РФ, ударила по зданию гостиничного комплекса на улице Шевченко. Вторая — немного не долетела, и ударила в нескольких метрах от него. На тот момент в пострадавших зданиях находилось более 30 гражданских. В том числе — восемь сотрудников и 23 постояльца. Среди пострадавших — гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представляли СМИ Турции. По данным ХОВА, пострадали 11 человек: четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет и семь женщин в возрасте от 23 до 71 года.