Головні новини Харкова 11.01: чому не збивають С-300, “приліт” по готелю

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

22:58

Підсумки доби у відеодайджесті

21:31

Харків’янин у гідрокостюмі та ластах спробував допливти до Молдови

У Вінницькій області прикордонники помітили 35-річного чоловіка ще на початку його запливу та розпочали переслідування на човні. Харків’янин був у гідрокостюмі та ластах і використовував різні стилі, такі як кроль, брас та батерфляй, повідомляє ДПСУ.

Зрештою, чоловіка витягнули з крижаного Дністра, доправили до підрозділу і напоїли гарячим чаєм.

За спробу незаконно перетнути кордон на харків’янина склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Справу передали до суду.

Відео: ДПСУ

19:26

Дві атаки військ РФ відбили біля Синьківки Куп’янського району

Там ворог продовжував спроби прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове та Бударки – на Слобожанському.

19:07

Перші докази удару по Харкову 2 січня ракетою виробництва Північної Кореї отримала ГПУ

Згідно з результатами попередньої науково-технічної експертизи, ракета, випущена російськими військовими по Харкову 2 січня, є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю, повідомив генпрокурор Андрій Костін в етері “Суспільне. Спротив”.

Таких самих висновків, зазначив він, дійшли військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора.

“Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні”, – сказав Костін.

Остаточно підтвердити факт удару по Харкову ракетою виробництва Північної Кореї має комплексна комісійна експертиза.



Фото: Харківська облпрокуратура

17:28

Перші 11 сертифікатів за зруйноване житло отримали в Харкові власники квартир на Ужвій, 82

Загалом до департаменту ЖКГ міськради надійшло понад 1,2 тисячі заяв на компенсацію. Близько 1,1 тисячі заявок комісія вже розглянула, повідомляє пресслужба мерії.

Станом на 11 січня загальна сума сформованих сертифікатів становить понад 15,5 млн грн. Надалі держава перерахує ці кошти продавцям нерухомості, яку оберуть власники сертифікатів за програмою «єВідновлення».

16:08

Внаслідок ракетного удару по Харкову 10 січня постраждав «ХПІ»

«Постраждало 12 будівель харківського Політеху, де вибуховою хвилею було вибито біля 200 вікон. Серед корпусів, які зазнали ушкоджень: Радіотехнічний корпус, Вечірній корпус, Електрокорпус, Хімічний корпус, У1, Головний аудиторний корпус», – повідомляє пресслужба НТУ «ХПІ».

Наразі вибиті вікна закриваються ДСП. Матеріальні збитки встановлюються.

15:32

Світло повернули у будинки жителів Київського району, які залишилися без електрики через удар РФ

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували повітряну лінію та заживили 46 приватних будинків, а також 8 юридичних споживачів.

«Наразі електропостачання повністю відновлено, окрім безпосередньо готелю. Він живиться від трансформаторної підстанції, яка була зруйнована внаслідок удару і потребує заміни», – зазначили енергетики.

14:20

Ракетні удари по Харкову: росіяни пошкодили газопроводи у Київському районі

«Унаслідок обстрілу було пошкоджено розподільний підземний газопровід низького тиску, а зовнішні газопроводи були посічені уламками снарядів. Наразі газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи по заміні пошкоджених ділянок газових мереж», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

12:54

На Куп’янсько-Лиманському напрямку ЗСУ знищили 141 військового РФ, ще кількох окупантів взяли у полон

В етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що військові РФ 475 разів і артилерії обстріляли позиції ЗСУ, завдали чотири авіаційні удари та застосували 16 дронів-камікадзе. Українські захисники знищили 50 одиниць техніки РФ, серед них – чотири танки, чотири БМП та три БТР.

«Ця знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався, та кількість атак виходить на той рівень, який був раніше, до великого похолодання. Бачимо, що застосовує активно техніку для організації своїх атак і якихось успіхів на даному напрямку російські окупанти не досягли», – додав Фітьо.

12:17

Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою

На насосній станції в Індустріальному районі проведуть ремонтні роботи, повідомили у КП «Харківводоканал».

«Тимчасово з 23:00 11 січня до 06:00 12 січня водопостачання мешканців деяких вулиць Індустріального, Немишлянського та Слобідського району здійснюватиметься на зниженому тиску», – зазначили комунальники.

11:35

Харків’янка зламала хребет, ховаючись в укриття від ракет РФ

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив подробиці про постраждалих через ракетний удар по Харкову 10 січня. Чотири людини перебували не в готелі, по якому припав “приліт”, а в приватному будинку поруч.

“Одна з них, 71-річна жінка, почувши вибух, побігла ховатися до укриття, але впала в льох та зламала хребет”, – повідомив головний слідчий регіону.

10:40

Збивати С-300, що летять по Харкову, “не вистачить жодних засобів” – Ігнат

“Збивати тисячі ракет С-300, які має Росія зараз на складах, у нас не вистачить жодних засобів”, — заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону, відповідаючи на запитання, як можна захистити Харків від терористичних атак росіян. Детальніше.

09:46

На місці “прильоту” в Харкові виявили залишки російських ракет, 13 людей поранено – поліція

“На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили уламки російських ракет типу 5В55 ЗРК С-300”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13 осіб. Десять із них – у лікарнях, трьом надали медичну допомогу на місці.

08:54

Поранені та загибла – у ХОВА та прокуратурі повідомили про наслідки ударів по Харківщині

13 людей отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по готелю в Харкові, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, один із поранених, 35-річний чоловік, — у тяжкому стані. У 71-річної жінки стан середньої тяжкості. Також Синєгубов повідомив, що за добу поранення отримали двоє мешканців села Подоли в Куп’янському районі. Загинула мешканка Вільхуватки, по якій росіяни били керованими авіабомбами.

08:13

У нічній пожежі під Харковом загинув чоловік: зведення ДСНС

Вночі смертельна пожежа сталася в селі Коротич під Харковом. У приватному будинку через вогонь загинув чоловік 1959 року народження, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:59

У Харкові – 12 поранених через ракетний удар по готелю, в області – загибла

“У Харкові, внаслідок обстрілу рашистами готелю, постраждало 12 людей (станом на 7:00). Всі цивільні, серед них є іноземні журналісти, вони працюють на Харківщині, Донеччині”, – повідомив вранці 11 січня начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Він також поінформував про загиблу через обстріл на Харківщині. Це мешканка села Вільхуватка. У селі зруйновано ліцей та житлові будинки.

07:26

На Харківщині відбили п’ять ворожих атак – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами протягом доби були: Вільча, Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Лозова Харківської області.

07:07

Протягом ночі у Харкові продовжувалися рятувальні роботи на місці “прильоту”

Російські ракети частково зруйнували готельний комплекс на вулиці Шевченка у Харкові. Вибухи пролунали близько 22:30 10 січня. Протягом ночі на місці працювали співробітники ДСНС, поліції та прокуратури. Наразі відомо про 11 постраждалих. Це четверо чоловіків віком від 31 до 38 років та семеро жінок віком від 23 до 71 року.

У ДСНС вранці 11 січня повідомили, що врятували на місці двох поранених та евакуювали 19 людей.