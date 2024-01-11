Перші сертифікати за зруйноване житло отримали власники квартир на Ужвій
Перші одинадцять сертифікатів отримали у Харкові власники зруйнованих квартир на вулиці Наталії Ужвій, 82.
Загалом до департаменту житлово-комунального господарства міськради надійшло понад 1,2 тисячі заяв на компенсацію за знищене житло. Близько 1,1 тисячі заявок спеціальна комісія вже розглянула, повідомляє пресслужба мерії.
Станом на 11 січня загальна сума сформованих сертифікатів становить понад 15,5 мільйонів гривень. Надалі держава перерахує ці кошти продавцям нерухомості, яку оберуть власники сертифікатів за програмою «єВідновлення».
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Нагадаємо, демонтаж першого під’їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 у Харкові поки що негативним чином на другий не вплинув. Планується, що його збережуть, і люди повернуться до свого житла. У листопаді добігав кінця найскладніший етап демонтажу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші одинадцять сертифікатів отримали у Харкові власники зруйнованих квартир на вулиці Наталії Ужвій, 82.".