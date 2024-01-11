Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Перші сертифікати за зруйноване житло отримали власники квартир на Ужвій

Суспільство 17:13   11.01.2024
Олена Нагорна
Перші сертифікати за зруйноване житло отримали власники квартир на Ужвій

Перші одинадцять сертифікатів отримали у Харкові власники зруйнованих квартир на вулиці Наталії Ужвій, 82.

Загалом до департаменту житлово-комунального господарства міськради надійшло понад 1,2 тисячі заяв на компенсацію за знищене житло. Близько 1,1 тисячі заявок спеціальна комісія вже розглянула, повідомляє пресслужба мерії.

Станом на 11 січня загальна сума сформованих сертифікатів становить понад 15,5 мільйонів гривень. Надалі держава перерахує ці кошти продавцям нерухомості, яку оберуть власники сертифікатів за програмою «єВідновлення».

Читайте також: Стартував обмін сертифікатів за знищене росіянами житло на нове. Деталі

Нагадаємо, демонтаж першого під’їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 у Харкові поки що негативним чином на другий не вплинув. Планується, що його збережуть, і люди повернуться до свого житла. У листопаді добігав кінця найскладніший етап демонтажу.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

15:56
єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА
14:33
єВідновлення: скільки людей на Харківщині отримали компенсації
15:53
єВідновлення: скільки компенсацій отримали жителі Харківщини – Синєгубов
09:48
Скільки мешканців Харківщини отримали компенсації “єВідновлення” – дані ХОВА
14:36
Синєгубов повідомив, скільки грошей отримали жителі Харківщини на ремонт житла

Ви читали новину: «Перші сертифікати за зруйноване житло отримали власники квартир на Ужвій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші одинадцять сертифікатів отримали у Харкові власники зруйнованих квартир на вулиці Наталії Ужвій, 82.".