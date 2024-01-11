Первые сертификаты за разрушенное жилье получили владельцы квартир на Ужвий

Первые одиннадцать сертификатов получили в Харькове владельцы разрушенных квартир по улице Наталии Ужвий, 82.

Всего в департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета поступило более 1,2 тысячи заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. Около 1,1 тысячи заявок специальная комиссия уже рассмотрела, сообщает пресс-служба мэрии.

По состоянию на 11 января общая сумма сформированных сертификатов составляет более 15,5 миллионов гривен. В дальнейшем государство перечислит эти средства продавцам недвижимости, которую выберут владельцы сертификатов по программе «єВідновлення».

Напомним, демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. Планируется, что его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. В ноябре подходил к концу самый сложный этап демонтажа.