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Первые сертификаты за разрушенное жилье получили владельцы квартир на Ужвий

Общество 17:13   11.01.2024
Елена Нагорная
Первые сертификаты за разрушенное жилье получили владельцы квартир на Ужвий

Первые одиннадцать сертификатов получили в Харькове владельцы разрушенных квартир по улице Наталии Ужвий, 82.

Всего в департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета поступило более 1,2 тысячи заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье. Около 1,1 тысячи заявок специальная комиссия уже рассмотрела, сообщает пресс-служба мэрии.

По состоянию на 11 января общая сумма сформированных сертификатов составляет более 15,5 миллионов гривен. В дальнейшем государство перечислит эти средства продавцам недвижимости, которую выберут владельцы сертификатов по программе «єВідновлення».

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Напомним, демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. Планируется, что его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. В ноябре подходил к концу самый сложный этап демонтажа.

Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые одиннадцать сертификатов получили в Харькове владельцы разрушенных квартир по улице Наталии Ужвий, 82.".