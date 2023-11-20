Знесення дому на Ужвій, 82: кранівника забрали на фронт, коли завершать роботи

Демонтаж першого під’їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 у Харкові поки що негативним чином на другий не вплинув. Станом на сьогодні його збережуть, і люди повернуться до своїх помешкань. Однак усе може змінитись. Зараз добігає кінця найскладніший етап демонтажу. Коли його завершать і як з об’єкта працівників забирають на фронт – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Мешканка Північної Салтівки Ірина Ріпа чекає, коли повернеться додому. Наразі демонтують перший під’їзд дому на вулиці Наталії Ужвій, 82 – найвідомішого зруйнованого внаслідок агресії РФ у Харкові будинку. Квартира жінки – у другому під’їзді, який більш-менш уцілів. Ірина розповідає, що встигла виїхати за кілька годин до прильоту.

“Моя квартира на чотирнадцятому поверсі, двокімнатна. Там у спальні двох вікон немає, у залі, а в кухні взагалі вилетіло. Чоловік знайшов скло – і вставив. Ми сюди приходимо не щодня, але дуже-дуже часто. Дивимось, що роблять з нашим будинком”, – каже Ірина.

Поки в будинку жінки тривають роботи, вона тимчасово живе у квартирі матері неподалік.

“Хочу додому. І, думаю, що всі сусіди теж хочуть додому. Перший під’їзд то явно – немає куди. А в нас, дай Бог, щось придумають і наша половинка залишиться”, – сподівається жінка.

Загрози другому під’їзду через демонтаж першого поки що немає, зазначає заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов.

“Поки що він залишається, ремонтується, і знов люди будуть в ньому проживати. Після виконання всіх робіт з демонтажу, якщо буде технічне дослідження, це 100%, а що буде потім, чи буде інструментальне дослідження, я не знаю”, – каже Пасенов.

Демонтаж першого під’їзду, за його словами, планують завершити до кінця грудня, максимум – до середини січня.

“Коли дістанемося до нижніх поверхів, то почнемо розбирати руйнування на землі. Там, де можуть бути, а можуть і не бути тіла загиблих”, – розповідає заступник директора департаменту ЖКГ.

Демонтаж під’їзду коштуватиме орієнтовно 17 мільйонів гривень. Цих грошей, каже Пасенов, поки що вистачає на все. Роботи проводить київське ТОВ “Глобалтехнобуд”. Його обрали без проведення тендеру з огляду на проєктно-кошторисну документацію та інженерний склад, пояснює заступник директора департаменту ЖКГ.

“Є технічний звіт. Можна було провести інструментальне дослідження, витратити бюджетні кошти. Але навіщо я маю витрачати бюджетні кошти, коли немає половини під’їзду”, – додає Пасенов.

Наразі, за його словами, добігає кінця перший, найскладніший етап – демонтаж ліфтового приміщення у верхній частині під’їзду.

“Те, що на початку робіт не обвалили ліфтове приміщення (робітники – ред.), для мене це також говорить про багато. 60 тонн плюс, на 2/3 воно було вивішене у повітря. Їм вдалося зробити так, що ми уникнули зайвих руйнувань. Наслідки будь-які могли бути”, – каже Пасенов.

Також він підтвердив, що нещодавно на об’єкті змінився кранівник, тому що попередньому вручили повістку працівники ТЦК.

“Кілька людей саме з цього об’єкта пішли служити, все так. А як я маю цьому протидіяти. Бронювання не передбачено, це ж комерційна підрядна організація”, – пояснює посадовець.

Планів щодо відновлення першого зруйнованого під’їзду немає, каже Пасенов, його мешканці можуть отримати сертифікати за зруйноване житло.

“Але як буде далі – не можу сказати. Люди, які тут проживають, вони отримають сертифікати. Вони можуть купити собі квартиру. Програма вже працює. На тому етапі, на якому ми супроводжуємо їх, мені здається, 18 заяв вже зареєстрованих”, – додає заступника директора департаменту ЖКГ.