Затвердили перелік будинків, які знесуть у Харкові: адреси

Сім багатоквартирних будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, увійшли до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

До переліку увійшли будинки за адресами: вул. Соборності України, 225, вул. Метробудівників, 4 і 9, вул. Чоботарська, 38, майдан Героїв Небесної Сотні, 5-а, 5-б та 5-в.

За даними мерії, ступінь пошкоджень цих будинків – понад 80%.

«Експерти взяли проби всіх тримальних елементів цих будинків і після проведення візуального, технічного та лабораторного досліджень дійшли висновку, що ці об’єкти відновити неможливо. Тому було ухвалене рішення про їх знесення», – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.

Також на виконкомі ухвалили рішення про частковий демонтаж будинків на пр. Любові Малої, 24 (3-й під’їзд) та вул. Біблика, 2-д (8-й під’їзд). За словами Лиски, в цих будівлях планується проведення капітального ремонту.

«Будуть знесені під’їзди, які неможливо відновити, а також буде спроєктоване посилення конструкцій між уцілілими. За наявності фінансування ремонтні роботи будуть проведені вже наступного року», – повідомив Лиска.

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