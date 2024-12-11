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Затвердили перелік будинків, які знесуть у Харкові: адреси

Суспільство 14:50   11.12.2024
Вікторія Яковенко
Затвердили перелік будинків, які знесуть у Харкові: адреси Фото: Харківська міськрада

Сім багатоквартирних будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, увійшли до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

До переліку увійшли будинки за адресами: вул. Соборності України, 225, вул. Метробудівників, 4 і 9, вул. Чоботарська, 38, майдан Героїв Небесної Сотні, 5-а, 5-б та 5-в.

За даними мерії, ступінь пошкоджень цих будинків – понад 80%.

«Експерти взяли проби всіх тримальних елементів цих будинків і після проведення візуального, технічного та лабораторного досліджень дійшли висновку, що ці об’єкти відновити неможливо. Тому було ухвалене рішення про їх знесення», – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.

Також на виконкомі ухвалили рішення про частковий демонтаж будинків на пр. Любові Малої, 24 (3-й під’їзд) та вул. Біблика, 2-д (8-й під’їзд). За словами Лиски, в цих будівлях планується проведення капітального ремонту.

«Будуть знесені під’їзди, які неможливо відновити, а також буде спроєктоване посилення конструкцій між уцілілими. За наявності фінансування ремонтні роботи будуть проведені вже наступного року», – повідомив Лиска.

Читайте також: Будинок на вулиці Свободи в Харкові включили до плану відновлення на 2025 рік

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім багатоквартирних будинків у Харкові, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, увійшли до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу.".