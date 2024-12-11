Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса

Семь многоквартирных домов в Харькове, поврежденных в результате вражеских обстрелов, вошли в перечень объектов, подлежащих демонтажу.

Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

В список вошли дома по адресам: ул. Соборности Украины, 225, ул. Метростроителей, 4 и 9, ул. Чеботарская, 38, площадь Героев Небесной Сотни, 5-а, 5-б и 5-в.

По данным мэрии, степень повреждений этих зданий – более 80%.

«Эксперты взяли пробы всех держащих элементов этих домов и после проведения визуального, технического и лабораторного исследований пришли к выводу, что эти объекты восстановить невозможно. Поэтому было принято решение об их сносе», — рассказал директор департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции Константин Лыска.

Также на исполкоме приняли решение о частичном демонтаже домов на пр. Любови Малой, 24 (3-й подъезд) и ул. Библика, 2-д (8-й подъезд). По словам Лыски, в этих зданиях планируется проведение капитального ремонта.

«Будут снесены подъезды, которые невозможно восстановить, а также будет спроектировано усиление конструкций между уцелевшими. При наличии финансирования ремонтные работы будут проведены уже в следующем году», – сообщил Лыска.

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