У Харкові стартував демонтаж під’їзду 16-поверхівки на Ужвій – Терехов (відео)

Про початок робіт з демонтаж першого під’їзду частково зруйнованої 16-поверхівки на вулиці Наталії Ужвій, повідомив мер Харкова Ігор Терехов 9 листопада.

«Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Наш пріоритет – розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку. Втім, повноцінно перевірити на цілісність прилеглу секцію ми зможемо тільки після остаточного завершення всіх етапів робіт», – зазначив Терехов.

Відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, на пресконференції 11 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що демонтаж під’їзду дому на вулиці Наталії Ужвій, 82 коштуватиме 17 мільйонів гривень.