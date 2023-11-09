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В Харькове стартовал демонтаж подъезда 16-этажки на Ужвий – Терехов (видео)

Общество 12:50   09.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове стартовал демонтаж подъезда 16-этажки на Ужвий – Терехов (видео)

О начале работ по демонтажу первого подъезда частично разрушенной 16-этажки на улице Натальи Ужвий, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов 9 ноября.

«Это достаточно длительный и кропотливый процесс, требующий внимания каждой детали. Наш приоритет – разобрать аварийную часть здания максимально корректно и осторожно, чтобы сохранить вторую, менее поврежденную банку. Впрочем, полноценно проверить на целостность ближайшую секцию мы сможем только после окончательного завершения всех этапов работ», – заявил Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, на пресс-конференции 11 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что демонтаж подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 будет стоить 17 миллионов гривен.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О начале работ по демонтажу первого подъезда частично разрушенной 16-этажки на улице Натальи Ужвий, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов 9 ноября.".