В Харькове стартовал демонтаж подъезда 16-этажки на Ужвий – Терехов (видео)

О начале работ по демонтажу первого подъезда частично разрушенной 16-этажки на улице Натальи Ужвий, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов 9 ноября.

«Это достаточно длительный и кропотливый процесс, требующий внимания каждой детали. Наш приоритет – разобрать аварийную часть здания максимально корректно и осторожно, чтобы сохранить вторую, менее поврежденную банку. Впрочем, полноценно проверить на целостность ближайшую секцию мы сможем только после окончательного завершения всех этапов работ», – заявил Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, на пресс-конференции 11 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что демонтаж подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 будет стоить 17 миллионов гривен.