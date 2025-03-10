Депутат просить Терехова знести пам’ятник дружбі українців і росіян у Харкові
Фото: фейсбук Володимира Чистиліна
Депутатка Харківської міськради Ірина Гончарова звернулася до мера Харкова Ігоря Терехова, щоб той схвалив демонтаж скандальної скульптури.
Про це повідомляє ГО «Деколонізація. Україна»
«Депутатка Харківської міської ради Ірина Гончарова, звернулася до Харківського міського голови з листом щодо необхідності демонтажу скульптури, що символізує “дружбу російського та українського” народів з Харківського мосту», – йдеться у повідомленні.
Це вже не перше звернення щодо цього пам’ятника. У 2023 році харків’яни створили петицію на сайті Харківської міськради через демонтаж одіозної скульптури.
Читайте також: Терехов розповів, куди подінуть переселенців з гуртожитків Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, деколонизация, демонтаж, депутат, Ирина Гончарова, новини Харкова, памятник, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Депутат просить Терехова знести пам’ятник дружбі українців і росіян у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутатка Харківської міськради Ірина Гончарова звернулася до мера Харкова Ігоря Терехова, щоб той схвалив демонтаж скандальної скульптури.".