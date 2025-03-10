Депутат просить Терехова знести пам’ятник дружбі українців і росіян у Харкові

Депутатка Харківської міськради Ірина Гончарова звернулася до мера Харкова Ігоря Терехова, щоб той схвалив демонтаж скандальної скульптури.

Про це повідомляє ГО «Деколонізація. Україна»

«Депутатка Харківської міської ради Ірина Гончарова, звернулася до Харківського міського голови з листом щодо необхідності демонтажу скульптури, що символізує “дружбу російського та українського” народів з Харківського мосту», – йдеться у повідомленні.

Це вже не перше звернення щодо цього пам’ятника. У 2023 році харків’яни створили петицію на сайті Харківської міськради через демонтаж одіозної скульптури.