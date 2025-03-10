Депутат просит Терехова снести памятник дружбе украинцев и россиян в Харькове

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова обратилась к мэру Харькова Игорю Терехову, чтобы тот одобрил демонтаж скандальной скульптуры.

Об этом сообщает ОО «Деколонизация. Украина»

«Депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова, обратилась к Харьковскому городскому голове с письмом о необходимости демонтажа скульптуры, что символизирует «дружбу русского и украинского» народов с Харьковского моста», — говорится в сообщении.

Это уже не первое обращение по этому памятнику. В 2023 году харьковчане создали петицию на сайте Харьковского горсовета по демонтажу одиозной скульптуры.