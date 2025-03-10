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Депутат просит Терехова снести памятник дружбе украинцев и россиян в Харькове

Общество 18:29   10.03.2025
Оксана Якушко
Депутат просит Терехова снести памятник дружбе украинцев и россиян в Харькове Фото: facebook Владимира Чистилина

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова обратилась к мэру Харькова Игорю Терехову, чтобы тот одобрил демонтаж скандальной скульптуры.

Об этом сообщает ОО «Деколонизация. Украина»

«Депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова, обратилась к Харьковскому городскому голове с письмом о необходимости демонтажа скульптуры, что символизирует «дружбу русского и украинского» народов с Харьковского моста», — говорится в сообщении.

Фото: ОО «Деколонизация. Харьков»

Это уже не первое обращение по этому памятнику. В 2023 году харьковчане создали петицию на сайте Харьковского горсовета  по демонтажу одиозной скульптуры.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова обратилась к мэру Харькова Игорю Терехову, чтобы тот одобрил демонтаж скандальной скульптуры.".