Депутат просит Терехова снести памятник дружбе украинцев и россиян в Харькове
Фото: facebook Владимира Чистилина
Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова обратилась к мэру Харькова Игорю Терехову, чтобы тот одобрил демонтаж скандальной скульптуры.
Об этом сообщает ОО «Деколонизация. Украина»
«Депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова, обратилась к Харьковскому городскому голове с письмом о необходимости демонтажа скульптуры, что символизирует «дружбу русского и украинского» народов с Харьковского моста», — говорится в сообщении.
Это уже не первое обращение по этому памятнику. В 2023 году харьковчане создали петицию на сайте Харьковского горсовета по демонтажу одиозной скульптуры.
Читайте также: Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, демонтаж, депутат, Игорь Терехов, Ирина Гончарова, новости Харькова, памятник, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Депутат просит Терехова снести памятник дружбе украинцев и россиян в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова обратилась к мэру Харькова Игорю Терехову, чтобы тот одобрил демонтаж скандальной скульптуры.".