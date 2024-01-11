Збивати С-300, що летять по Харкову, “не вистачить жодних засобів” – Ігнат

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат після чергової ракетної атаки на Харків пояснив, що запаси подібних ракет у РФ величезні. Збивати їх не вистачить засобів. Залишається знищувати пускові установки.

“Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які має Росія зараз на складах, у нас не вистачить жодних засобів. Тому кращий метод – це знищення цих пускових установок на території, звідки запускають ракети. Потрібно достатньо мати високоточне потужне озброєння, щоб зменшити кількість тих батарей, дивізіонів С-300, які сьогодні росія розташувала по передній лінії“, – заявив Ігнат в ефірі нацмарафону, відповідаючи на питання, як можна захистити Харків від терористичних атак росіян.

Спікер ПС ЗСУ зазначив, що інформація про знищення комплексів ППО противника періодично з’являється у зведеннях Генштабу. У тому числі знищують і С-300, які росіяни давно використовують не для захисту, а для нападу.

Поки ж пускові та ракети до них у РФ не закінчилися, у харків’ян є лише один (дуже теоретичний) спосіб врятуватися – встигати “телепортуватися” в укриття за лічені секунди, які проходять від запуску ракет з території РФ до “прильоту”.

“Потрібно пам’ятати людям, що, як кажуть знані фахівці з протиповітряної оборони, найкращий захист від балістики – це бетон. Укриття – і ще раз, укриття. Потрібно розуміти, що навіть російські балістичні ракети, які сьогодні застосовуються, “Іскандер-М”, або С-300, С-400 – зенітні керовані ракети, які б’ють по балістичній траєкторії, це серйозна загроза. І ними росія обстрілює щодня. От бачите, сьогодні атака С-300 по Харкову. Знову терористична атака, знову маємо потерпілих. Тому укриття безпосередньо від балістики – це те, що рятує людей“, – зазначив Ігнат.

Він пояснив: коли Повітряні сили попереджають про загрозу балістики – це завжди “не просто так”.

“Дуже мало часу в людей, щоб піти в то укриття, коли атакує балістична ракета. Чи зенітна ракета по балістичній траєкторії. Там лічені хвилини. Ви це чудово розумієте. Якщо оголошено тривогу із загрозою застосування балістики, то це не просто так оголошується”, — наголосив спікер ЗС ЗСУ.