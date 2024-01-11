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Сбивать С-300, летящие по Харькову, «не хватит никаких средств» — Игнат

Происшествия 10:17   11.01.2024
Оксана Горун
Сбивать С-300, летящие по Харькову, «не хватит никаких средств» — Игнат Фото: скриншот

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после очередной ракетной атаки на Харьков пояснил, что запасы подобных ракет в РФ огромные. Сбивать их не хватит средств. Остается уничтожать пусковые установки.

«Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые есть сейчас на складах (в РФ — Ред.) у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод – уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты. Нужно достаточно иметь высокоточное мощное вооружение, чтобы уменьшить количество батарей, дивизионов С-300, которые сегодня россия расположила по передней линии», — заявил Игнат в эфире нацмарафона, отвечая на вопрос, как можно защитить Харьков от террористических атак россиян.

Спикер ВС ВСУ отметил, что информация об уничтожении комплексов ПВО противника периодически появляется в сводках Генштаба. В том числе уничтожают и С-300, которые россияне уже давно используют не для защиты, а для нападения.

Пока же пусковые и ракеты к ним в РФ не закончились, у харьковчан есть только один (весьма теоретический зачастую) способ спастись — успевать «телепортироваться» в укрытия за считанные секунды, которые проходят от запуска ракет с территории РФ до «прилета».

«Нужно помнить людям, что, как говорят известные специалисты по противовоздушной обороне, лучшая защита от баллистики – это бетон. Укрытие – и еще раз, укрытие. Нужно понимать, что даже применяемые сегодня российские баллистические ракеты «Искандер-М», или С-300, С-400 – зенитные управляемые ракеты, бьющие по баллистической траектории, это серьезная угроза. И ими россия обстреливает каждый день. Вот видите, сегодня атака С-300 по Харькову. Снова террористическая атака, снова имеем потерпевших. Поэтому укрытие непосредственно от баллистики – это то, что спасает людей», — отметил Игнат.

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Он пояснил: когда Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики — это всегда «не просто так».

«Очень мало времени у людей, чтобы пойти в укрытие, когда атакует баллистическая ракета. Или зенитная ракета по баллистической траектории. Там несколько минут. Вы это прекрасно понимаете. Если объявлена тревога с угрозой применения баллистики, то это не просто так объявляется», — подчеркнул спикер ВС ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 10:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после очередной ракетной атаки на Харьков пояснил, что запасы подобных ракет в РФ огромные. Сбивать их не хватит средств. Остается уничтожать пусковые установки".