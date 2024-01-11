Главные новости Харькова 11.01: почему не сбивают С-300, «прилет» по отелю

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22:58

Итоги суток в видеодайджесте

21:31

Харьковчанин в гидрокостюме и ластах попытался доплыть до Молдовы

В Винницкой области пограничники заметили 35-летнего мужчину еще в начале его заплыва и начали преследование на лодке. Харьковчанин был в гидрокостюме и ластах и использовал различные стили, такие как кроль, брасс и баттерфляй, сообщает ГПСУ.

В конце концов, мужчину вытащили из ледяного Днестра, доставили в подразделение и напоили горячим чаем.

За попытку незаконно пересечь границу на харьковчанина составили админпротокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Дело передали в суд.

Видео: ГПСУ

19:26

Две атаки войск РФ отбили возле Синьковки Купянского района

Там враг продолжал попытки прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочковое и Бударки — на Слобожанском.

19:07

Первые доказательства удара по Харькову 2 января ракетой производства Северной Кореи получила ГПУ

Согласно результатам предварительной научно-технической экспертизы, ракета, выпущенная российскими военными по Харькову 2 января, является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей, сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире «Суспільне. Спротив».

К таким же выводам, отметил он, пришли военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора.

«Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране», — сказал Костин.

Окончательно подтвердить факт удара по Харькову ракетой производства Северной Кореи должна комплексная комиссионная экспертиза.



Фото: Харьковская облпрокуратура

17:28

Первые 11 сертификатов за разрушенное жилье получили в Харькове владельцы квартир на Ужвий, 82

Всего в департамент ЖКХ горсовета поступило более 1,2 тысячи заявлений на компенсацию. Около 1,1 тысячи заявок комиссия уже рассмотрела, сообщает пресс-служба мэрии.

По состоянию на 11 января общая сумма сформированных сертификатов составляет более 15,5 млн грн. В дальнейшем государство перечислит эти средства продавцам недвижимости, которую выберут владельцы сертификатов по программе «єВідновлення».

16:08

В результате ракетного удара по Харькову 10 января пострадал «ХПИ»

«Пострадали 12 зданий харьковского Политеха, где взрывной волной было выбито около 200 окон. Среди корпусов, которые получили повреждения: Радиотехнический корпус, Вечерний корпус, Электрокорпус, Химический корпус, У1, Главный аудиторный корпус», — сообщает пресс-служба НТУ «ХПИ».

Выбитые окна сейчас закрывают ДСП. Материальный ущерб устанавливается.

15:32

Свет вернули в дома жителей Киевского района, оставшихся без электричества из-за удара РФ

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали воздушную линию и запитали 46 частных домов, а также 8 юридических потребителей.

«Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, кроме непосредственно гостиницы. Он питается от трансформаторной подстанции, которая была разрушена в результате удара и нуждается в замене», — отметили энергетики.

14:20

Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы в Киевском районе

«В результате обстрела был поврежден распределительный подземный газопровод низкого давления, а внешние газопроводы были повреждены обломками снарядов. Сейчас газовики проводят ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденных участков газовых сетей», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

12:54

На Купянско-Лиманском направлении ВСУ уничтожили 141 военного РФ, еще несколько оккупантов взяли в плен

В эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что военные РФ 475 раз из артиллерии обстреляли позиции ВСУ, нанесли четыре авиационных удара и применили 16 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 50 единиц техники РФ, среди них – четыре танка, четыре БМП и три БТР.

«Эта уничтоженная техника свидетельствует о том, что враг снова активизировался, но количество атак выходит на тот уровень, который был раньше, до большого похолодания. Видим, что активно применяет технику для организации своих атак и каких-либо успехов на данном направлении российские оккупанты не достигли», — добавил Фитьо.

12:17

Ночью жители трех районов Харькова будут иметь проблемы с водой

На насосной станции в Индустриальном районе проведут ремонтные работы, сообщили в КП «Харьковводоканал».

«Временно с 23:00 11 января до 06:00 12 января водоснабжение жителей некоторых улиц Индустриального, Немышлянского и Слободского района будет осуществляться на пониженном давлении», — отметили коммунальщики.

11:35

Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности о пострадавших из-за ракетного удара по Харькову 10 января. Четыре человека находились не в отеле, по которому пришелся «прилет», а в частном доме рядом.

«Одна из них, 71-летняя женщина, услышав взрыв, побежала прятаться в укрытие, но упала в погреб и сломала хребет», — написал главный следователь региона.

10:40

Сбивать С-300, летящие по Харькову, «не хватит никаких средств» — Игнат

«Сбивать тысячи ракет С-300, которые есть сейчас на складах (в РФ — Ред.) у нас не хватит никаких средств», — заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона, отвечая на вопрос, как можно защитить Харьков от террористических атак россиян. Подробнее.

09:46

На месте «прилета» в Харькове обнаружили остатки российских ракет, 13 человек ранены — полиция

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки российских ракет типа 5В55 ЗРК С-300», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, количество пострадавших из-за ракетного удара возросло до 13 человек. Десять из них — в больницах, трем оказали медпомощь на месте.

08:54

Раненые и погибшая — в ХОВА и прокуратуре сообщили о последствиях ударов по Харьковщине

13 человек получили ранения в результате российского ракетного удара по отелю в Харькове, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, один из раненых, 35-летний мужчина, — в тяжелом состоянии. У 71-летней женщины состояние средней тяжести. Также Синегубов сообщил, что за сутки ранения получили два жителя села Подолы в Купянском районе. Погибла жительница Ольховатки, по которой россияне били управляемыми авиабомбами.

08:13

В ночном пожаре под Харьковом погиб мужчина: сводка ГСЧС

Ночью смертельный пожар произошел в селе Коротич под Харьковом. В частном доме из-за огня погиб мужчина 1959 года рождения, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:59

В Харькове — 12 раненых из-за ракетного удара по отелю, в области — погибшая

«В Харькове, в результате обстрела рашистами гостиницы, пострадали 12 человек (по состоянию на 7:00). Все гражданские, среди них иностранные журналисты, они работают на Харьковщине, Донеччине», — сообщил утром 11 января начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также проинформировал о погибшей из-за обстрелов на Харьковщине. Это жительница села Ольховатка. В селе разрушен лицей и жилые дома.

07:26

На Харьковщине отбили пять вражеских атак — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Под авиаударами в течение суток были: Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области.

07:07

В течение ночи в Харькове продолжались спасательные работы на месте «прилета»

Российские ракеты частично разрушили отельный комплекс на улице Шевченко в Харькове. Взрывы прогремели около 22:30 10 января. В течение ночи на месте работали сотрудники ГСЧС, полиции и прокуратуры. На данный момент известно об 11 пострадавших. Это четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет и семь женщин в возрасте от 23 до 71 года.

В ГСЧС утром 11 января сообщили, что спасли на месте двух раненых и эвакуировали 19 человек.