Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы (фото)

Общество 14:16   11.01.2024
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы (фото) Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В Харькове устраняют повреждения на газовых сетях в Киевском районе после удара РФ.

«В результате обстрела был поврежден распределительный подземный газопровод низкого давления, а внешние газопроводы были повреждены обломками снарядов. Сейчас газовики проводят ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденных участков газовых сетей», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

02

03

04
Фото: Харьковский филиал «Газсети»

Читайте также: Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

14:16
Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы (фото)
11:31
«Это очень серьезные разрушения, 6 домов без тепла» – Терехов на месте ударов
10:29
Последствия ракетной атаки на Харьков (фото)
12:13
Ракетная атака на Харьков: без газа почти 300 потребителей — Минэнерго
15:19
Взрыв газа в Харькове: специалисты нашли причину

Вы читали новость: «Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове устраняют повреждения на газовых сетях в Киевском районе после удара РФ.".