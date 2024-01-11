Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы (фото)
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В Харькове устраняют повреждения на газовых сетях в Киевском районе после удара РФ.
«В результате обстрела был поврежден распределительный подземный газопровод низкого давления, а внешние газопроводы были повреждены обломками снарядов. Сейчас газовики проводят ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденных участков газовых сетей», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове устраняют повреждения на газовых сетях в Киевском районе после удара РФ.".