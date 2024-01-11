Ракетные удары по Харькову: россияне повредили газопроводы (фото)

В Харькове устраняют повреждения на газовых сетях в Киевском районе после удара РФ.

«В результате обстрела был поврежден распределительный подземный газопровод низкого давления, а внешние газопроводы были повреждены обломками снарядов. Сейчас газовики проводят ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденных участков газовых сетей», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».