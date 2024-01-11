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Ракетні удари по Харкову: росіяни пошкодили газопроводи (фото)

Суспільство 14:16   11.01.2024
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харкову: росіяни пошкодили газопроводи (фото) Фото: Харківська філія «Газмережі»

У Харкові усувають пошкодження на газових мережах у Київському районі після удару РФ.

«Унаслідок обстрілу було пошкоджено розподільний підземний газопровід низького тиску, а зовнішні газопроводи були посічені уламками снарядів. Наразі газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи по заміні пошкоджених ділянок газових мереж», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

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Фото: Харківська філія «Газмережі»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові усувають пошкодження на газових мережах у Київському районі після удару РФ.".