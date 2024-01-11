Ракетні удари по Харкову: росіяни пошкодили газопроводи (фото)

У Харкові усувають пошкодження на газових мережах у Київському районі після удару РФ.

«Унаслідок обстрілу було пошкоджено розподільний підземний газопровід низького тиску, а зовнішні газопроводи були посічені уламками снарядів. Наразі газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи по заміні пошкоджених ділянок газових мереж», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».