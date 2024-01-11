Харків’янка зламала хребет, ховаючись в укриття від ракет РФ
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив подробиці про постраждалих через ракетний удар по Харкову 10 січня. Одна з них просто бігла до укриття.
“У тяжкому стані в лікарні 35-річний адміністратор готелю. Загалом в будівлі перебувало дев’ятеро людей – всі вони цивільні. Отримали поранення, забої, всі в шоковому стані, люди одразу навіть не зрозуміли, що сталося. Серед поранених – кореспондент турецького видання Anadolu Agency, йому 38 років. В момент удару журналіст перебував в одному з номерів. У нього різані рани на руці. Під час спілкування він також заявив, що на території та в самому готелі були лише цивільні”, – написав Болвінов у фейсбуці.
Також, за його інформацією, постраждали чотири мешканці будинку неподалік епіцентру вибухів.
“Одна з них, 71-річна жінка, почувши вибух, побігла ховатися до укриття, але впала в льох та зламала хребет”, – повідомив головний слідчий регіону.
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Попередньо експерти встановили, що обидва удари завдали із ЗРК С-300. Одна ракета вдарила біля входу в готель, друга – з іншого боку будівлі, в дах.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 11:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив подробиці про постраждалих через ракетний удар по Харкову 10 січня. Одна з них просто бігла до укриття".