Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности о пострадавших из-за ракетного удара по Харькову 10 января. Одна из них просто бежала в укрытие.
«В тяжелом состоянии в больнице 35-летний администратор гостиницы. Всего в здании находились девять человек — все они гражданские. Получили ранения, ушибы, все в шоковом состоянии, люди сразу даже не поняли, что произошло. Среди раненых – корреспондент турецкого издания «Anadolu Agency», ему 38 лет. В момент удара журналист находился в одном из номеров. У него резаные раны на руке. В ходе общения он также заявил, что на территории и в самом отеле были только гражданские», — написал Болвинов в facebook.
Также, по его информации, пострадали четыре жителя дома неподалеку от эпицентра взрывов.
«Одна из них, 71-летняя женщина, услышав взрыв, побежала прятаться в укрытие, но упала в погреб и сломала хребет», — сообщил главный следователь региона.
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Предварительно эксперты установили, что оба удара нанесли из ЗРК С-300. Одна ракета ударила у входа в отель, вторая — с другой стороны здания, в крышу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, новости Харькова, ракетний удар, укрытие;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 11:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности о пострадавших из-за ракетного удара по Харькову 10 января. Одна из них просто бежала в укрытие".