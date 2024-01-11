Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ

Происшествия 11:25   11.01.2024
Оксана Горун
Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности о пострадавших из-за ракетного удара по Харькову 10 января. Одна из них просто бежала в укрытие.

«В тяжелом состоянии в больнице 35-летний администратор гостиницы. Всего в здании находились девять человек — все они гражданские. Получили ранения, ушибы, все в шоковом состоянии, люди сразу даже не поняли, что произошло. Среди раненых – корреспондент турецкого издания «Anadolu Agency», ему 38 лет. В момент удара журналист находился в одном из номеров. У него резаные раны на руке. В ходе общения он также заявил, что на территории и в самом отеле были только гражданские», — написал Болвинов в facebook.

Также, по его информации, пострадали четыре жителя дома неподалеку от эпицентра взрывов.

«Одна из них, 71-летняя женщина, услышав взрыв, побежала прятаться в укрытие, но упала в погреб и сломала хребет», — сообщил главный следователь региона.

Читайте также: Сбивать С-300, летящие по Харькову, «не хватит никаких средств» — Игнат

Предварительно эксперты установили, что оба удара нанесли из ЗРК С-300. Одна ракета ударила у входа в отель, вторая — с другой стороны здания, в крышу.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

11:25
Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ
10:45
Три ракеты ударили возле учебного заведения и жилого дома в Харькове — полиция
13:37
Какими ракетами била РФ по центру Харькова: данные полиции
13:24
Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта
10:39
Одна из ракет в Харькове не разорвалась — лежит в парке

Вы читали новость: «Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности о пострадавших из-за ракетного удара по Харькову 10 января. Одна из них просто бежала в укрытие".