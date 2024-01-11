Харьковчанка сломала позвоночник, прячась в укрытие от ракет РФ

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил подробности о пострадавших из-за ракетного удара по Харькову 10 января. Одна из них просто бежала в укрытие.

«В тяжелом состоянии в больнице 35-летний администратор гостиницы. Всего в здании находились девять человек — все они гражданские. Получили ранения, ушибы, все в шоковом состоянии, люди сразу даже не поняли, что произошло. Среди раненых – корреспондент турецкого издания «Anadolu Agency», ему 38 лет. В момент удара журналист находился в одном из номеров. У него резаные раны на руке. В ходе общения он также заявил, что на территории и в самом отеле были только гражданские», — написал Болвинов в facebook.

Также, по его информации, пострадали четыре жителя дома неподалеку от эпицентра взрывов.

«Одна из них, 71-летняя женщина, услышав взрыв, побежала прятаться в укрытие, но упала в погреб и сломала хребет», — сообщил главный следователь региона.

Предварительно эксперты установили, что оба удара нанесли из ЗРК С-300. Одна ракета ударила у входа в отель, вторая — с другой стороны здания, в крышу.